Eccoci tornati con l’appuntamento più atteso e anticipiamo che sarà un oroscopo scintillante. Si prospettano ottime notizie per alcuni segni zodiacali, che trascorreranno un Natale pieno di fortuna sia sul campo dell’amore sia in ambito lavorativo. Inoltre, i pianeti aiuteranno anche ad emanare un’influenza talmente positiva che questi segni apprenderanno una nuova consapevolezza del proprio essere. Praticamente una settimana alla grande!

Ma prima di scoprire quali sono i segni baciati dalla fortuna, anticipiamo che sarà una fine dell’anno disastrosa per questi 3 segni zodiacali che però avranno una rivincita in amore e fortuna nel 2022. La parola d’ordine, in questo caso, è resistenza. In fondo si sa, dopo la tempesta c’è sempre il sole.

È arrivato il momento di scoprire la classifica dei segni super fortunati di questi ultimi giorni natalizi, che faranno scintille ovunque. Quali saranno?

Fortuna alle stelle

Settimana del Natale al top per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali che brilleranno grazie a Venere e Marte. Pare proprio che le stelle stiano girando a favore del Leone, della Vergine e dello Scorpione in prossimità delle festività natalizie.

Chissà se questa fortuna non si tramuti in soldi durante le giocate a carte! Tutto può succedere visto che la presenza di Marte è in bella vista e prenderà per mano questi segni. Ma procediamo analizzando ciascuno dei 3 segni.

Iniziamo con il Leone, la cui grinta è sempre stata l’arma vincente e che si rafforzerà grazie a Marte, il pianeta dell’energia positiva. Infatti, nella settimana del Natale il Leone si sentirà proprio bene, sia con se stesso che con gli altri e i momenti tristi degli ultimi mesi saranno solo un ricordo. Inoltre, è prevista una cascata di soldi finalmente a gennaio. Per cui questa fortuna si protrarrà anche all’anno nuovo.

Proseguiamo con la Vergine per cui le stelle suggeriscono solo cose belle, come la serenità e l’amore, che inizieranno dalla settimana del Natale, ovvero a breve, fino a gennaio. Sarebbe il caso che i nati sotto il segno si godessero questi momenti, perché sarà un gennaio poco fortunato in amore tra confusione e cuori infranti.

Venere e Mercurio, trovandosi nel segno, transiteranno in altri segni ma ciò non deve destare preoccupazione perché se c’è amore, si sa, si vince su tutto. Pertanto ci saranno delle discussioni, ma tutto si sistemerà con la razionalità e la passione che contraddistingue la Vergine.

Settimana del Natale al top per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali che brilleranno grazie a Venere e Marte

Terminiamo con lo Scorpione, per cui la vicinanza di Venere e Marte sarà molto importante nel determinare questa immensa fortuna. Si prospetta, infatti, un Natale splendente fatto di amore per se stesso, grazie alla presenza di Mercurio, per il partner e per la famiglia.