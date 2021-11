Sarebbe bello ingannare la natura e aggiungersi qualche centimetro in più d’altezza. D’altronde un vecchio modo di dire della cultura popolare afferma “altezza, mezza bellezza”. Le persone alte ci danno l’impressione di avere subito una bella presenza, ci trasmettono autorevolezza. Anche per questo siamo sempre alla ricerca di metodi furbi per slanciare la figura. Non solo per apparire più magre, ma anche più alte con delle gambe chilometriche.

Il modo più semplice di ingannare l’occhio è sicuramente l’utilizzo di scarpe con il tacco. Con un tacco stretto per sfinare ancora di più la gamba, o più largo o addirittura una zeppa per rubare qualche centimetro. In realtà però esistono anche dei capi che creano un effetto allungante che dobbiamo assolutamente conoscere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Slanciare la figura è semplicissimo con questi formidabili pantaloni eleganti e di tendenza

Sicuramente optare per pantaloni a vita alta è un ottimo stratagemma. Non tronca la figura, spostando l’attenzione dai fianchi al punto vita che fa apparire il tronco più lungo. I jeans sono perfetti per avere questo effetto, ma i pantaloni neri sono l’ideale. Non solo i modelli più classici in misto cotone nero, anche modelli in ecopelle o similpelle per uno stile più rock. In effetti questo modello è uno dei capi di tendenza del momento da non lasciarsi sfuggire ai prossimi saldi.

Però non tutte conoscono questi pantaloni dal taglio sartoriale che possono farci guadagnare qualche centimetro in più. Stiamo parlando del modello più in voga del momento, quelli con lo spacchetto frontale.

Questi pantaloni in genere hanno un taglio slim non troppo aderente. Questo perché creano un effetto ottico che gioca sulle proporzioni, più largo sulle cosce e stretto sopra la caviglia. Spesso si trovano alcune pinces, pieghe pinzate che modellano meglio il corpo. Dopodiché il classico orlo si apre in un leggero spacco frontale. È proprio questo taglietto di 15 o 20 cm che sfina la figura.

Giocare con il proprio look

Il bello di questo modello poi è che si adatta bene davvero a tutte e ad ogni stile. Si può creare un look più elegante utilizzando dei tronchetti dal tacco stretto o delle décolleté. Oppure abbinarli agli intramontabili mocassini, anche in versione chuncky molto di moda oggi. Sicuramente ne abbiamo visti moltissimi in giro, ma non sapevamo proprio come abbinarli.

Insomma, slanciare la figura è semplicissimo con questi formidabili pantaloni eleganti e di tendenza. Non ci resta che accaparrarcene subito un paio da abbinare con i nostri look preferiti. Per uno stile un po’ più casual possiamo utilizzare una bella felpa dai toni neutro e un cappotto. Oppure per un look da ufficio abbinare una stupenda camicetta e un paio di décolleté.

Approfondimento

3 strepitosi abbinamenti che stanno spopolando per essere alla moda anche dopo i 50 anni