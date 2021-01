I mocassini sono delle scarpe che non possono mancare in nessun guardaroba. Donano eleganza a uomini e donne. Ideali in tutte le stagioni, sono un must per chi vuole presentarsi al meglio al lavoro o con gli amici.

I mocassini nascono nel lontano 1936. Usati dagli uomini d’affari sotto i completi, negli anni hanno subito una evoluzione. Infatti non più rilegati all’universo maschile, nascono i mocassini da donna. E conquistano subito tutte le passerelle d’alta moda.

Da Gucci a Prada per citarne solo qualcuno. Il mocassino si evolve e si adatta ai tempi che corrono. Non solo il classico che ricorda in tutto e per tutto i modelli maschili di un tempo. Ma anche più alla moda, con fantasie, catene e pellicciotti. Per non parlare dei mocassini in stampa cocco che ormai si vedono in ogni vetrina. Si adattano ai tempi, perdendo la parte posteriore e diventando una sorta di ciabattina chic.

Utilizzabili in tutte le stagioni donano eleganza a qualsiasi outfit. In inverno si possono abbinare con delle calze parigine. Oppure dei calzini corti con stampe e fiocchetti se si vuole osare un po’ di più. Una bella gonna non molto corta e cappotto e sembrerà di uscire da una sfilata di haute couture.

Gli intramontabili mocassini da donna, un dettaglio chic senza sforzo

In primavera sono l’ideale sotto un pantalone o anche un jeans. Perfette per una stagione intermedia in cui ancora non si possono mettere i sandali. Ma non è più tempo per gli stivaletti.

La bellezza di questa scarpa è che c’è n’è per tutti i gusti. Da quelli a punta, ai classici, a quelli squadrati. I modelli rasoterra o quelli con un po’ di tacco.

Se si vuole seguire il trend del momento, bisogna scegliere quelli in stampa di cocco o i classici neri. Ma impreziositi da un gioiello o catena sul dorso del piede. Oppure perché no, un bel mocassino con stampa animalier.

Ed ecco gli intramontabili mocassini da donna, un dettaglio chic senza sforzo che darà risalto all’outifit. E non c’è bisogno di avere capi firmati per sapersi vestire bene. La moda è bella perché permette a chiunque di esprimersi al massimo delle proprie possibilità. E per sembrare più chic abbiamo appena visto che basta un solo paio di scarpe.

