Puntualmente trovare l’outfit giusto per uscire diventa impegnativo. Infatti, bisognerà trovare qualcosa che non solo non ci faccia mai sfigurare, ma che sia in grado di esaltarci visivamente. Una scelta che poi, col passare degli anni, diventa spesso anche più difficile, perché si ambirà a voler avere un look ancora più sofisticato e signorile. Tanto più, poi, che si porrà cura nel camuffare qualche chilo di più sulle gambe o sulla pancia, nonché una bassa statura. Ideali potrebbero essere dunque dei pantaloni di tendenza che slanciano la figura, nascondono la pancia e snelliscono la silhouette.

Non solo pantaloni aderenti e scomodi

Accanto a pantaloni super aderenti e dall’orlo risvoltato, di tendenza ve ne sono anche altri che appaiono meno casual e adatti a donne più mature. Da vera signora, infatti, sono i pantaloni full length, ossia lunghezza piena. Si tratta di pantaloni che scendono larghi dalla vita in giù e che cadono lunghi sulle scarpe. Solitamente la loro vita arriva poco al di sotto dell’ombelico.

Sono estremamente comodi, perché non premono in alcun punto. In più, grazie alla loro forma, riescono ad allungare la figura. Insomma, si tratta di pantaloni dagli innumerevoli pregi sia pratici che dal punto di vista dello stile.

Slanciano la figura, nascondono la pancia e snelliscono le gambe questi pantaloni morbidi come una tuta e chic anche dopo i 50 anni

I full length sono pantaloni che differiscono nei modelli. Possiamo trovare una vita più o meno alta, o altra caratteristica la presenza o meno di pinces. Particolari sono quelli dal taglio maschile che ricalcano le cuciture che compaiono sui pantaloni eleganti che gli uomini portano sotto alla giacca.

Dato il successo che i full length stanno riscuotendo, potremmo contare su un’ampia varietà anche di tessuti e colori. Si va infatti da quelli soffici e casual in maglina a quelli freschissimi e raffinati in lino. O, ancora, modelli dalle linee ancora più gonfie e morbide che seguono lo stile boho chic tanto in voga. Potremo poi giocare nell’abbinare le loro tonalità al resto dell’outfit puntando su pantaloni monocolore o a fantasia.

Per completare il look si può optare per una camicia o un top, o ancora una maglia anni ‘70. Magari combinando il tutto con una bella giacca abbinata di modo da creare una sorta di tailleur. Come scarpe avremo l’imbarazzo della scelta. Infatti, se è vero che ci stanno bene le décolleté, non meno le sneakers o alcuni comodi sandali che stanno diventando un vero trend.

Dunque, i pantaloni full length non potranno assolutamente mancare nel nostro armadio. Ci faranno sentire mozzafiato e a nostro agio. In più, si presteranno alle più svariate occasioni abbinandosi con facilità agli altri capi e a differenti calzature.

