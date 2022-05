Non solo bandana e fascia, torna di moda questo accessorio vintage per capelli che sta bene su tagli lunghi e corti

Con l’arrivo del bel tempo le nostre chiome tornano pienamente protagoniste. Tanta la voglia di sfoggiarle alla luce del sole, che le rende più luminose che mai. Magari possiamo anche amplificare questo magnifico effetto chiedendo al parrucchiere di applicarci una tecnica senza schiaritura.

In questo periodo, poi, poiché i capelli tendono a risultare più sfibrati e fragili, sarebbe bene rinforzarli, ad esempio stendendovi un balsamo casalingo anticaduta. Oltre a prendercene cura, in primavera e in estate possiamo anche divertirci maggiormente ad abbellirli. Sono davvero tanti gli accessori che ben si combinano con i nostri outfit di queste stagioni. In particolare, alcuni si stanno rivelando delle vere e proprie tendenze irrinunciabili. Infatti, non solo bandana e fascia, torna di moda anche un accessorio che probabilmente non ci saremmo aspettate.

Usare la testa con stile

Tornano prepotentemente le bandane, che oltre ad arricchire esteticamente il look sono utili anche per proteggere la testa dal sole. Non meno successo stanno riscuotendo le fasce per i capelli. Fasce vere e proprie o foulard adattati a tale foggia.

A fare il suo ritorno in grande stile è, però, anche un accessorio che forse consideravamo sorpassato. Viene dal passato e appare decisamente romantico e di altri tempi, quasi principesco. Stiamo parlando del cerchietto per capelli in versione bombata. Un cerchietto realizzato in tessuto e dalla forma doppia e imbottita.

I cerchietti bombati possono essere di diversi materiali. Se in inverno vi è stato un vero e proprio boom di quelli in velluto, ora si passa ad altri tessuti più leggeri. Si va da quelli in cotone, più casual, a quelli in raso e pizzo, più eleganti. Molto carini anche quelli intrecciati o a fiocco.

Il cerchietto bombato ha il grande vantaggio di prestarsi alla grande non solo sui capelli lunghi ma anche su quelli corti. In più, si sposa bene anche con i capelli raccolti. In questo caso, per impreziosire maggiormente l’acconciatura, lo si può portare anche leggermente inclinato in orizzontale a mo’ di coroncina.

Non solo bandana e fascia, torna di moda questo accessorio vintage per capelli che sta bene su tagli lunghi e corti

Possiamo optare per un cerchietto monocolore o azzardare con qualche fantasia. Fortissimo stanno andando, ad esempio, fiori, pois e righe, ma anche fantasie etniche e astratte coloratissime. Insomma, non avremo difficoltà a trovarne di adatti per i nostri look e il nostro stile.

Naturalmente si consiglia di sceglierlo di un colore che richiami qualche elemento dell’outfit. Possiamo abbinarlo alle gonne o alle scarpe, ad esempio. Nel caso di un abito o di una jumpsuit di un’unica nuance, possiamo scegliere una sfumatura della stessa.

Data la forma elegante del cerchietto, potrebbe essere interessante anche abbinarlo con un abbigliamento più sportivo e casual. Nel caso il nostro abbigliamento fosse a fantasia, bisognerà sceglierlo di un’unica tonalità che la richiami. Essendo un accessorio che focalizza l’attenzione, bisogna essere brave a saperlo sfruttare e a dosare per non strafare.

Qualora i nostri capelli fossero castani o neri, sarà meglio giocare su un contrasto di colore e scegliere cerchietti pastello. Al contrario, sui capelli chiari risalterà maggiormente un cerchietto in toni più accesi e scuri.

