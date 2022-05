Tenere la testa a posto è un modo di dire comune che spesso in senso letterale riguarda un po’ tutti, uomini e donne. A molti, infatti, piace guardarsi allo specchio e controllare se la propria capigliatura è ben sistemata. C’è chi preferisce avere i capelli lisci, chi li ha così ma fa di tutto per arricciarli o fare dei boccoli e chi cambia colorazione spesso. I capelli sono un elemento molto curato e le sedute dal parrucchiere vengono poi seguite da trattamenti casalinghi. Si possono fare a casa maschere, impacchi e messa in piega fai da te con risultati soddisfacenti.

Ci sono molti prodotti utili per mantenere in ordine i capelli e un’acconciatura particolare. Tra questi, il più comune e diffuso è senza dubbio la lacca. Usata molto negli anni Cinquanta e Sessanta per pettinature voluminose sia maschili che femminili, oggi si utilizza ancora nei saloni e a casa. La differenza sta nello stile delle acconciature e nel fatto che in commercio si trova quella ecologica senza gas.

Serve per capelli e fiori recisi, ma pochi conoscono 5 usi alternativi utilissimi di questo prodotto che abbiamo in bagno

Teniamo di solito la lacca in un armadietto o su uno scaffale in bagno. È un prodotto utile per i capelli, ma in molti l’adoperano anche in un altro modo. Bisogna sapere che se ci regalano un mazzo di fiori o ne compriamo di recisi per metterli in un vaso, possiamo fare una cosa. Spruzzare un po’ di lacca su questi fiori prolungherà la loro durata. Ci sono però tanti altri usi alternativi di questo prodotto di bellezza:

sulle scarpe di cuoio può proteggerle da acqua e polvere ma anche renderle più lucide;

se vogliamo indossare delle scarpe aperte o chiuse ma il piede scivola, spruzziamo della lacca sulla pianta e dentro la calzatura per evitarlo;

se spruzziamo la lacca sulla bigiotteria, potremo creare un film protettivo. In questo modo i bracciali scorreranno meglio sul polso evitando eventuali rossori da sfregamento anche a causa del loro materiale;

se siamo appassionate di lavori all’uncinetto, come il crochet, potremmo inamidarli senza amido, spruzzando proprio solo della lacca per capelli;

infine, un po’ di lacca su un panno in microfibra ci aiuterà a togliere dai vestiti i peli dei nostri animali domestici.

La lacca serve per capelli e fiori recisi, ma come abbiamo appena visto è pure utile per altri scopi.

Lettura consigliata

Per capelli mossi o ricci morbidi e strepitosi da fare a casa senza ferro e piastra basterebbero questi pochi oggetti a cui pochi pensano