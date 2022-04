La moda è un continuo flusso di innovazione ma anche di grandi ritorni, talvolta anche mescolati tra loro. Per questo motivo, quando indumenti e accessori passano di moda, non sarà mai per sempre e non conviene disfarsene. Si potranno infatti tirare fuori al momento giusto e rispettare le tendenze senza doverne acquistare di nuovi.

È il caso di alcune scarpe versatili che dopo alcuni momenti di calo tornano nuovamente in voga. Questo discorso vale anche per alcuni capi, tra i quali una camicia a fantasia. Infatti, oltre ai modelli, spesso a fare ritorno sono anche specifiche fantasie e materiali, come sta avvenendo con questi abiti, maglie e borse anni ‘70.

Passione crochet

Tante sono ancora le persone che si dilettano a fare lavori all’uncinetto, anche noto come crochet, sebbene molte meno rispetto al passato. In effetti, serve una certa tecnica per dedicarvisi, nonché precisione e pazienza. Infatti, fantastiche ed elaborate creazioni di filo prendono vita dal movimento di un semplice gancetto.

Chi sa ben maneggiarlo sicuramente ha un grande dono, perché può creare indumenti e accessori stupendi. Ne è ben consapevole anche chi ha avuto nonne, zie e mamme che vi si destreggiavano e che magari ci hanno riempito l’armadio delle loro creazioni. Questa si rivela una gran fortuna, perché questi capi tornano ancora una volta di moda. In particolare alcune fantasie, quindi non ci resta che buttare sottosopra l’armadio alla loro ricerca.

Questi abiti, maglie e borse anni ‘70 saranno la vera tendenza della primavera estate e quasi tutti li hanno già nell’armadio

Vestiti e maglie crochet saranno una vera mania in queste stagioni calde. In effetti si tratta di tessuti leggeri perfetti per le temperature alte. Inoltre, scoprono lembi di pelle senza mostrare troppo, facendo sfoggio di lavorazioni elaborate che lasciano estasiate.

Qualunque modello sarà conforme alla moda, ma alcuni saranno maggiormente di tendenza. Si tratta di quelli dotati di fantasie coloratissime che richiamano lo stile hippie anni ‘70. Quindi, largo spazio a strisce arcobaleno e a forme psichedeliche. Niente paura di osare con colori audaci o troppo mescolati, perché saranno quelli più trendy.

Una preferenza che va ad accentuare lo stile già boho chic dell’abbigliamento crochet. Ovviamente, accanto agli indumenti, tornano anche le borse, sempre nelle medesime fantasie. Dunque, se abbiamo creazioni di questo genere in casa, potremo essere ben certe di poter creare look davvero all’ultimo grido.

D’altronde, basta davvero poco per abbinare l’abbigliamento crochet così colorato. Dato il loro eccentrico protagonismo sarà bene combinarlo con jeans o comunque tessuti monocolore per completare il look. Una vera chicca sarebbe poi portarvi sotto dei sandali di cuoio o in corda, ma si presteranno bene anche ballerine, scarpe in tela e mocassini.

