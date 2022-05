Se ci riflettiamo attentamente, sono i dettagli della nostra routine quotidiana che dettano la nostra qualità della vita. Quanti italiani sono costantemente di corsa? Ci affanniamo per fare la spesa, badare alla casa, assolvere i nostri compiti lavorativi e dedicarci alla famiglia. I ritmi sempre più frenetici della vita quotidiana di molti italiani risultano in uno stress quasi costante per molti di noi.

Ci sembra sempre di rincorrere l’orologio e di non avere mai tempo per dedicarci a nulla che non siano le faccende strettamente necessarie. In realtà, però, anche se molti non ci pensano, basta un piccolissimo investimento settimanale per migliorare molto la nostra qualità della vita e fare davvero la differenza tra una routine affannata e una quotidianità più rilassata e gestibile. Vediamo come.

Investire in un aiuto domestico è un enorme salto di qualità

Ma di quale investimento stiamo parlando? Si tratta dell’aiuto domestico. La classica signora delle pulizie o colf può diventare la nostra salvatrice. Una delle maggiori fonti di stress per molti italiani è proprio la necessità di sbrigare le faccende domestiche dopo una dura giornata di lavoro.

Ebbene, basta davvero poco per liberarci di questa seccatura. Non dobbiamo far altro che assumere una persona che ci aiuti con le pulizie. I prezzi non sono affatto proibitivi: il compenso medio per una colf è di 10 euro all’ora. Quasi tutti possiamo permetterci un aiuto domestico almeno per un’ora alla settimana. Una professionista riuscirà a completare molto più lavoro in una sola ora di quanto faremmo noi in diverse ore di pulizie.

Sempre più italiani concordano che questi sono i 10 euro alla settimana meglio spesi per migliorare tantissimo la qualità della vita

Investire in una colf, in proporzione al prezzo, è il passo più semplice che possiamo fare per eliminare il peso di una delle più spiacevoli incombenze quotidiane: le pulizie. Non doversi preoccupare di pulire il bagno, o spolverare, o riordinare la cucina è davvero un enorme sollievo. E a meno che non viviamo in una casa molto grande, anche soltanto una o due ore di aiuto alla settimana fanno un’enorme differenza. Ma quali sono i compiti che dovremmo affidare alla colf?

Lasciamo alla collaboratrice i compiti che non amiamo svolgere

Sempre più italiani concordano che investire in un aiuto domestico è un ottimo uso dei propri soldi. Pensiamo alle faccende che più odiamo svolgere: magari si tratta di pulire il bagno, o lavare i pavimenti, o stirare. Ebbene, delegando questo compito a un professionista, potremo vivere la nostra quotidianità in maniera molto più serena. Non ce ne pentiremo.

Approfondimento

Per una casa splendente ecco quali compiti affidare alla signora delle pulizie e di quali occuparci noi stessi