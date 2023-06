Slancia anche con scarpe basse e nasconde pancia o fianchi: la salopette è la nuova moda dell’estate

Al prossimo giro di shopping non dimenticare di comprare la salopette: pratica, versatile e alla moda, è perfetta per valorizzare tutti i tipi di fisico.

Ogni giorno si ripete la stessa storia e non sai mai cosa indossare prima di andare al lavoro o ad un aperitivo con gli amici? Normale amministrazione, soprattutto visto l’incalzare della stagione estiva che impone di cominciare a scoprire braccia e gambe. La paranoia della prova costume e del fisico tonico è subito dietro l’angolo e così l’indecisione davanti al guardaroba si fa più consistente.

Per fortuna, la moda ha sempre la soluzione giusta per tutte le esigenze e le possibilità economiche. Il nuovo capo che non può mancare nell’armadio dell’estate 2023 è la salopette, che slancia anche con scarpe basse e nasconde pancia o fianchi. Inoltre è facilissima da abbinare, ma se non hai la minima idea di come costruire il tuo look, ecco cinque proposte da cui lasciarti ispirare.

Semplice, ma elegante

Il primo abbinamento che proponiamo ha un’aria estremamente classica e bon ton, che tuttavia non risulta troppo formale o stucchevole. Basta indossare una camicia bianca semplice oppure anche con maniche voluminose o ricamate se ti piace il genere. La salopette va scelta in lino o cotone e per finalizzare il look abbina delle mules con tacco basso e largo o delle slingback.

Se invece preferisci un’impronta più sportiva per il tuo giorno libero, è sufficiente una canotta a costine del colore che preferisci, neutro o vitaminico. Indossa poi delle ballerine morbide e completa l’outfit con una it-bag da spalla. E occhio a non dimenticare gli accessori, che giocano per contrasto: orecchini di perle e occhiali da sole, ovviamente formato maxi.

Slancia anche con scarpe basse e nasconde pancia o fianchi: si porta anche in spiaggia la salopette

Non dimentichiamo poi che la salopette è stata uno dei capi di punta negli anni Novanta, perciò puoi tranquillamente richiamare la moda di quel periodo. Abbinala ad una t-shirt a righe o ad una camicia in lino sbottonata per un look comodo ma ad alto tasso di stile. E ai piedi? Le mitiche sneakers bianche tipo All Star, Adidas o Superga.

Andiamo oltre: forse non sai che la salopette può diventare una grande alleata anche per costruire un look da sera un po’ diverso dal solito. Naturalmente, in questo caso è meglio non puntare sul modello in denim quanto piuttosto su quelli gessati o in pelle. Sotto dovrai indossare body second skin o sottili maglie in mesh, completando poi il look con sandali con tacco argentati oppure stivaletti texani.

Infine, sapevi che la salopette è perfetta anche per andare in spiaggia? Si porta sopra il costume, ma anche sopra crop top o fascia: scegli un modello colorato e non dimenticare la maxi borsa di paglia. Insomma, se ancora non hai questo capo nell’armadio ti conviene andare a fare shopping o dare un’occhiata ai siti di e-commerce. Trovi tantissimi modelli di vario taglio e colore e i prezzi sono a dir poco accessibili.