2 borghi italiani ricchi di storia, arte e natura per un viaggio diverso dal solito mare

Estate è sinonimo di mare, ma non solo. Chi preferisce partire alla scoperta di altri posti non avrà che da scegliere tra alcuni dei borghi più belli d’Italia. Oggi si andrà alla scoperta di Castel San Vincenzo e di Spello.

Il momento delle vacanze si avvicina inesorabile, molti saranno già in ferie da luglio mentre altri aspetteranno agosto. Per rilassarsi, oltre a leggere un buon libro, niente di meglio di un viaggio alla scoperta delle bellezze dell’Italia. Tra queste Loano e Volterra, ma anche Punta Penna. Gli anni appena trascorsi ci hanno spinto ad apprezzare sempre di più il nostro Bel Paese, il trend sembra essere lo stesso anche per questa estate appena arrivata. Tra i posti più belli da vedere troviamo anche Castel San Vincenzo e Spello. Da visitare anche in un weekend tra amici o con la famiglia.

2 borghi italiani ricchi di storia, arte e natura

Il primo posto che si andrà a visitare è Castel San Vincenzo, piccolo Comune nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Affacciato su un lago, è il posto perfetto per unire natura e architetture favolose. Tra i monumenti da non perdere assolutamente troviamo la Chiesa di San Vincenzo, risalente al XII secolo, caratterizzata da un portale principale di origine romanica.

Ancora, l’Abbazia Benedettina di San Vincenzo al Volturno, risalente all’epoca di Carlo Magno. Ma il vero gioiello di questa zona del Molise è il Lago di Castel San Vincenzo circondato da montagne che creano un’atmosfera fiabesca. Un posto ideale per rilassarsi prima di proseguire il viaggio in queste zone d’Italia.

Spello

Il secondo posto di cui si andrà alla scoperta oggi è Spello, piccolo borgo in provincia di Perugia. Fa parte dei borghi più belli d’Italia ed è stato insignito della bandiera arancione. Un borgo famoso per la sua cinta muraria, una delle meglio conservate in Italia. Tra gli edifici religiosi di maggiore pregio spiccano la Chiesa di Santa Maria Maggiore, che prese il posto di un luogo sacro dedicato alla dea Giunone.

Troveremo, poi, un ciclo di affreschi del Pinturicchio che ci lascerà senza parole. Gli amanti dell’arte non dovrebbero perdersi la Pinacoteca di Spello, ricca di capolavori. Da ultimo la Chiesa francescana di Sant’Andrea risalente al Duecento. Un capolavoro di architettura ma anche per il suo crocifisso appartenente alla scuola di Giotto. Ecco i 2 borghi italiani ricchi di storia, arte e natura da visitare proprio durante l’estate.