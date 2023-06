Snelle e in forma anche senza tacchi: ecco 5 abbinamenti con vestiti e sandali da copiare subito

Tutti i look più belli da sfoggiare quest’estate per sembrare più alte e valorizzare il fisico senza avere mal di piedi.

Il meteo ballerino che ci ha accompagnate in questo primo inizio di giugno ha riportato sotto i riflettori il classico interrogativo del “come mi vesto?”. Del resto, l’estate non è ancora cominciata e siamo a tutti gli effetti nel periodo della mezza stagione, quando trovare l’outfit giusto è un problema. A ciò si aggiunga che questo è il periodo immediatamente precedente alla prova costume e l’obiettivo di tutte è quello almeno di sembrare più magre. Non a caso, tante cominciano a curare di più l’alimentazione o provano ad abbandonare la pigrizia per far posto a un po’ di esercizio fisico.

Per fortuna, semplicemente abbinando i pezzi giusti del nostro guardaroba possiamo apparire subito più magre, snelle e in forma anche senza tacchi. Risolviamo così due problemi in una sola mossa: riusciamo a sfoggiare outfit favolosi e a valorizzare il fisico, anche senza fare allenamento.

La combinazione più invidiata dell’estate

Consideriamo innanzitutto che il look generalmente più gettonato man mano che si va verso l’estate è quello con protagonista gli abiti, midi e non solo. Del resto, in quanto pezzo unico, l’abito è una buona soluzione per rispondere con stile all’indecisione mattutina sull’outfit da indossare.

E quale miglior modo per finalizzare il look se non con un paio di sandali, scarpa estiva per eccellenza? Aperti e ariosi, bassi, pratici e comodi come un paio di sneakers ma più fini ed eleganti: impossibile non amarli.

Snelle e in forma anche senza tacchi: i 5 look a cui non avevi pensato che risolveranno la tua estate

Per accontentare i gusti di tutte e suggerire più ispirazioni possibili, analizzeremo ora outfit diversi per modelli di abito e calzatura. Cominciamo con l’abito longuette sottoveste, più comunemente conosciuto come slip dress, perfetto da indossare giorno o sera. L’abbinamento con i sandali gioca sul contrasto: punta su un modello tipo ciabattine rasoterra, per rendere il look estremamente versatile e originale. Nell’estate 2023, poi, c’è un modello di abito ben preciso che torna a far parlare di sé: quello a ruota tipico dei frizzanti anni Cinquanta. Non importa il tipo di stampa, che sia Vichy, floreale oppure a fiori: abbinalo a delle mules scollate, ma non necessariamente alte. A dare ancora più armonia all’insieme, una borsa a secchiello, rigorosamente in pendant.

Se invece preferisci un look dal taglio più giovanile, punta sull’abito animalier zebrato o leopardato e i sandali con lacci modello gladiatore. Tornando invece su un profilo più minimal chic, un’altra valida alternativa per costruire i tuoi outfit vede protagonisti i sandali nude. Che siano con listini sottili, bassi o modello kitten heel, hanno una tonalità che aiuta a slanciare la caviglia e di conseguenza allungano la gamba. Inoltre, per accentuare l’effetto snellente, gioca ancora una volta sui contrasti e privilegia abiti dai colori terrosi. Non resta quindi che scoprire l’ultimo abbinamento da sfoggiare quest’estate: direttamente dagli anni Duemila tornano l’abito mesh Y2K e le infradito in gomma o pelle.