Ecco le borse più desiderate dell’estate oltre a quella in paglia: scopri quanto sono leggere, comode e capienti

Arriva l’estate e non sai quale borsa usare per andare in ufficio o per il tempo libero? Scegli tra questi modelli.

Gli accessori sono una parte senza dubbio fondamentale del nostro look e la loro importanza cresce esponenzialmente proprio d’estate. Occhiali da sole, borse e cappelli di paglia sono tra i must have più gettonati durante i mesi estivi per dare una svolta vincente all’outfit. Tra questi, soprattutto le borse continuano ad avere un ruolo essenziale nella costruzione del look, in quanto sono indispensabili. In effetti, è vero che ci sono le vacanze, ma nel frattempo devi continuare ad andare in ufficio e barcamenarti tra impegni lavorativi e commissioni.

Senza contare che l’estate è la stagione dei matrimoni e quindi bisogna trovare il modello di borsa adatto anche a queste occasioni più altisonanti. E che dire poi degli aperitivi o delle semplici uscite con gli amici oppure anche della vita di spiaggia? Anche in vacanza bisogna essere attrezzati. Pertanto, se non vuoi farti cogliere impreparata sulle nuove tendenze, ecco le borse più desiderate dell’estate! Scopri tutti i modelli più ambiti, oltre a quello in paglia.

Grande o piccola?

Prima di tutto, calcola che non serve necessariamente una borsa ultra capiente, ma spesso sono comode e pratiche anche quelle di dimensioni inferiori. Inoltre, non conta solo la grandezza, ma è bene dare un’occhiata anche ai colori e/o alle stampe. Andiamo comunque con ordine e partiamo proprio dai modelli più ampi, come ad esempio la maxi tote in tela. Perfetta per chi non sa rinunciare a nulla di quello che di solito si tiene in borsa, diventa un’ottima valigia per il prossimo weekend lungo. In alternativa, scegli la maxi tote in rafia: oltre ad essere la borsa più alla moda dell’estate, ha il vantaggio di abbinarsi perfettamente a tutto.

Un altro modello large da tenere d’occhio è la gummy colorata, ovvero la borsa effetto gomma dai colori sgargianti come verde o rosa fluo. È quello che ci vuole per rendere il look meno noioso ed è testata sia per la spiaggia che per la città. Infine, l’ultima borsa maxi di tendenza per l’estate 2023 è quella in crochet. Se non riesci a trovare la tua preferita nei negozi o sui siti di moda, puoi sempre puntare su quelle handmade sponsorizzate sui social.

Ecco le borse più desiderate dell’estate: comode, leggere e per niente costose

Passiamo quindi ai modelli medi, citando innanzitutto la borsa a rete, rigorosamente da foderare con una busta in seta dello stesso colore. Se invece ti piace giocare con il look, scegli un sacchetto a contrasto, così l’effetto vedo non vedo sarà più intrigante. Altri modelli di tendenza sono anche la bucket bag a righe in stile marinaro e quello trompe l’oeil, che ricalca l’aspetto di una grande foulard.

Non resta quindi che concludere con le borse più piccole, perfette soprattutto quando devi partecipare a matrimoni o a semplici uscite in compagnia. La prima da considerare è la pochette in spugna, da sfoggiare sia in città che al beach club della tua prossima destinazione di viaggio. L’altra è la clutch di raso dai colori vistosi, indicata per vivacizzare anche il più semplice outfit da cerimonia senza rubare attenzione alla sposa.