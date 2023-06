7 piante spettacolari resistenti a sole e poca acqua, a prova di siccità e facilissime da coltivare in giardino

Le piante, con e senza fiori, sono estremamente decorative sia all’interno che all’esterno di casa, un motivo che ci spinge ad averne sempre di nuove. Talvolta, però, ammaliati dal loro aspetto, non ne consideriamo le esigenze. Rischiamo così che le temperature estive ce le facciano morire, soprattutto se non abbiamo abbastanza tempo per innaffiarle sufficientemente. Per evitare un cimitero floreale in giardino, però, possiamo puntare su alcune specie davvero resistenti e che non richiedono grandi cure, perfette anche per tutti coloro che pensano di non avere pollice verde.

Un giardino bello dove poter trascorrere piacevoli ore all’aria aperta deve essere curato e allestito. Dovremo arredarlo, magari rinnovando le sedie di plastica, ma soprattutto riempirlo di verde. Il caldo estivo però spesso risulta deleterio per molte piante che, di conseguenza, richiederanno mille accortezze in più, soprattutto annaffiature frequenti, un problema se il tempo che scarseggia. Senza considerare che ciò potrebbe incidere anche sui consumi d’acqua, un bene da risparmiare.

Inoltre, se poste in una zona soleggiata, potrebbero soffrire e non superare la stagione. Se vogliamo avere un bel giardino d’estate a colpo sicuro, meglio propendere per piante che hanno maggiore resistenza senza neanche grandi cure. Ne esistono infatti di davvero particolari ed eleganti.

7 piante spettacolari resistenti a sole e poca acqua, per abbellire il giardino

Molto spesso conosciamo solo alcune specie di piante e ne ignoriamo altre che potrebbero darci la massima resa col minimo sforzo. Tra le piante che sopportano caldo e siccità, vi è il mesembriantemo, che appartiene alla famiglia delle succulente. Si tratta di un arbusto strisciante ideale per riempire angoli del giardino, data la sua crescita rapida. È una pianta perenne e nel periodo estivo diventa particolarmente scenografica perché si carica di tanti fiori piuttosto vistosi, solitamente rosati o violacei, ma talvolta anche di altre sfumature sul rosso, giallo, arancione e bianco. Hanno una particolarità, ossia quella di aprirsi a mezzogiorno e di richiudere la corolla di sera, quando emanano un intenso profumo.

Il graptosedum è sempre una succulenta e si compone di tante rosette che risultano davvero graziose. Quando esposto al sole, le sue rosette tendono ad assumere toni rosati, all’ombra invece sono di un grigio bluastro. Dalla primavera fino all’approssimarsi dell’inverno produce tanti fiorellini gialli dotati di lunghi steli.

Del medesimo colore è la fioritura della prossima pianta che andiamo a vedere, un’aromatica perenne, la ruta graveolens o ruta comune. È un arbusto che tende a crescere in altezza e ad assumere forma tondeggiante. Ha un odore intenso che risulterebbe un ottimo repellente per topi, serpenti, zanzare e altri insetti. Attenzione però perché velenosa e in grado di irritare la cute se a diretto contatto. Nel nostro Paese la si trova spesso in forma spontanea, ciò ci fa comprendere quante poche cure richieda. Altra pianta aromatica è l’artemisia absinthium, ossia l’assenzio vero. Perenne dal fusto eretto che arriva fino a un metro e colmo di foglie dentellate e vellutate. D’estate produce piccoli fiori gialli. Oltre a essere decorativa ha anche un impiego pratico, infatti terrebbe lontane le zecche.

Altre specie che fioriscono

Una pianta grassa che tende a sopravvivere anche in condizioni estreme è la sempervivum, come testimonia il nome “semprevivo”. Oltre all’afa, sopporta anche il gelo. Si compone di più rosette che tendono ad allungarsi e che variano nelle sfumature a seconda della specie. Nel periodo estivo producono dei fiori rosa, giallo o bianchi. Al termine della fioritura la rosetta muore, ma solo per far spazio alla formazione di altre nuove. Quando parliamo di specie adatte anche ai dilettanti e in grado di vivere senza troppe attenzioni, non può mancare la sedum palmeri. Una succulenta perenne davvero maestosa dato il suo portamento ricadente. Ha rosette carnose che d’inverno si colorano di rosso. In primavera produce dei bellissimi fiori gialli dalla forma stellata.

Sua stretta parente, la sedum morganianum, anche nota come coda di burro o d’asino. Al pari delle altre succulente finora viste, può stare anche in casa. Ha un portamento ricadente davvero elegante, dovuto ai suoi rami che appaiono come composti da tante foglie intrecciate. Queste ultime producono dalla primavera e per tutta l’estate dei deliziosi fiori solitamente rossi. Ecco quindi le 7 piante spettacolari resistenti a sole e poca acqua che renderanno il giardino una favola senza sforzi, al pari di alcune specie tappezzanti alternative all’erba.