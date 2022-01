Nella borsa di una donna non possono mancare rossetto, mascara e correttore. Per l’ombretto, invece, occorre fare tutto a casa e procedere bene, perché non sarà possibile effettuare molti ritocchi una volta fuori casa. Per non parlare della difficoltà del dover fare entrare nella pochette la palette di ombretti preferita.

Le amanti del trucco non possono non conoscere questa tendenza trucco del 2022 che sta già facendo impazzire molte donne. Protagonista è proprio lo sguardo, ma in una veste preziosa ed eccentrica. Infatti, sia per occhi nocciola che verde oliva arriva il trucco che solleva le palpebre cadenti e apre lo sguardo, grazie a un piccolo artificio.

Si tratta certamente di cosmesi per occasioni importanti ma che, con qualche accortezza, andrà bene anche per qualche impegno quotidiano. Ecco subito di cosa si tratta e come poter ricreare comodamente a casa quest’incredibile trend che spopola.

Quando l’ombretto fa davvero la differenza

Il trucco è il modo più semplice e poco invasivo per camuffare piccoli difetti che creano insicurezza. Quando il problema è uno sguardo stanco, spento e appesantito, occorre agire con un make up illuminante e usare alcune tinte, evitandone altre.

Se, invece, gli anni trascorrono in fretta e le rughe non tardano a segnare l’occhio, ecco qualche piccolo trucchetto per vantare uno sguardo più giovane.

Ma le persone che cercano qualcosa di più particolare non possono perdere l’occasione di sfoggiare la tecnica dei Pearl Eyes. Questi alzano lo sguardo e sollevano la palpebra.

La tecnica prevede l’utilizzo di perline di diversa grandezza sugli occhi, a contornare specialmente la palpebra mobile. Molte potrebbero subito pensare che il trucco sia eccessivo e di difficile realizzazione, ma si fa in un attimo a ricredersi.

L’applicazione di queste piccole perle al posto dell’ombretto ha il vantaggio di rendere prezioso lo sguardo. Chi non vuole esagerare può anche decidere di applicarne sono qualcuna nell’angolo esterno dell’occhio, appena sopra l’eyeliner. In alternativa, solo una nell’angolo interno dell’occhio. Il resto del make up è totalmente naturale e semplice.

Questo tipo di perla ha una superficie piatta necessaria per l’applicazione sulle palpebre ed è realizzata per poter stare a contatto con il viso. Per applicarle basterà usare una punta di colla per ciglia finte.

Il consiglio è di limitarsi all’applicazione di 2 o 3 perle per le serate particolari.

