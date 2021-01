Portare i capelli con la frangia richiede qualche sacrificio in più. Essa rappresenta naturalmente la parte della chioma che richiede lavaggi più frequenti, perché sudore e sebo naturale, presenti sulla fronte, la rendono immediatamente oleosa. Dall’altra parte, la frangia è un forte elemento distintivo e dona particolarmente su alcuni modelli di viso. La conclusione è che è il momento di darci un taglio? Ecco la frangia perfetta per ogni viso e altezze e tagli con cui portarla.

Frangia messy

La prima tipologia di frangia è la “frangia messy”. Questo genere di frangia non è particolarmente lunga, se non lungo i lati. Non è semplicemente un modello squadrato e pari, perché la frangia messy è la scelta per chi possiede meravigliosi capelli ricci. L’effetto è infatti quello di una frangia riccia e spettinata, particolarmente gonfia al centro e scalata lateralmente.

Gringe

La frangia più semplice e comune da portare è quella gringe. La lunghezza è fino circa alle sopracciglia, ma la vera particolarità è la sua versatilità. Questo genere di frangia ha la lunghezza perfetta per poter costituire anche un ciuffo. Basta aprirla lateralmente o al centro e dividere la frangia in due sezioni. Perfetta per chi intende variare sempre un po’ la propria immagine. Un esempio di questo tipo di frangia? La famosa attrice statunitense Dakota Johnson ne ha fatto il suo cavallo di battaglia.

Baby frangia

Questo genere di frangia non dona a tutti i visi, perché presenta una particolarità nell’altezza. Se le comuni frange sfiorano le sopracciglia (e talvolta le oltrepassano), questo modello arriva fino a metà della fronte e non possiede particolare volume. Perfetta per un taglio corto, come il taglio bob o il carré, questa frangia dona a chi non ha fronti particolarmente pronunciate.

La frangia per ogni viso

Questi sono tre modelli di frangia estremamente versatili. È il momento di darci un taglio? Ecco la frangia perfetta per ogni viso. Per visi ovali e quadrati la frangia gringe, che arriva alle sopracciglia, è la scelta perfetta. La baby frangia è invece il modello calzante sui visi tondi, sui quali in genere sarebbe meglio non preferire il taglio con frangia lunga. Questi hanno infatti già una fronte piccola, che la frangia rimpicciolirebbe ulteriormente. Per i visi a triangolo, meglio una gringe aperta a ciuffo.