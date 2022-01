Il nostro ordinamento da sempre ha mostrato un notevole interesse per i diritti e i bisogni delle persone più fragili, predisponendo diverse forme di tutela. In particolare oltre a prevedere l’accesso, a seconda delle patologie e della gravità, ad assegni mensili d’invalidità, ha predisposto anche diverse agevolazioni fiscali. Oltre a poterne beneficiare i diretti interessati, potranno fruire di molte agevolazioni anche i familiari che se ne occupano o a cui risultano a carico. A tal proposito si pensi alla detrazione pari al 19% delle spese che si sostengono per gli addetti all’assistenza o per le badanti di persone non autosufficienti. Ma tra le agevolazioni più conosciute rientra quella relativa all’IVA per l’acquisto di autovetture nuove e usate. Da un comunicato stampa del Ministro per le disabilità del 18 gennaio 2022, ecco quali documenti presentare da oggi per l’agevolazione IVA auto disabili.

Infatti da oggi con la Legge 104 basteranno solo 2 documenti senza verbale INPS per acquistare subito l’auto con IVA agevolata. Si ha diritto all’IVA agevolata, inoltre, in ipotesi di acquisto contestuale d’optional, per le prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. Nonché per le cessioni di strumenti per l’adattamento. Tale agevolazione è dovuta soltanto se i veicoli sono utilizzati, prevalentemente o esclusivamente, a beneficio della persona disabile. Inoltre se quest’ultima è fiscalmente a carico di un familiare, può beneficiare dell’agevolazione il familiare che sostiene la spesa.

Da oggi, per fruire dell’IVA ridotta per le cessioni e le importazioni di veicoli adattati agli invalidi cambia la documentazione. A renderlo noto è il Ministero per le disabilità con un comunicato stampa sulle pagine del suo sito web. D’ora in poi, per accedere al beneficio, non sarà più necessario presentare il certificato rilasciato da una delle Commissioni Mediche attestanti le ridotte o impedite capacità motorie. Né tanto meno si dovrà rilasciare copia del certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida. Con tale novità non saranno più necessari inutili attese burocratiche. Si pensi al caso in cui si abbia necessità di acquistare un’auto ma ancora non si sia in possesso della certificazione attestante lo stato di disabilità grave.

Da oggi le cose cambiano, infatti sarà necessario presentare solo la seguente documentazione:

fotocopia della patente speciale di guida contenente l’indicazione di adattamenti per il veicolo prescritti dalle commissioni mediche legali;

atto notorio attestante che, nei 4 anni anteriori dalla data dell’acquisto, non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con l’IVA agevolata.

Nel caso di cancellazione nel suddetto periodo dal Pubblico Registro automobilistico, basterà il certificato rilasciato dal PRA.

