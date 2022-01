Dopo una lunga giornata di lavoro, torniamo a casa e quello che desideriamo più di ogni altra cosa è una bella doccia calda. Però c’è sempre un problema. Se i capelli dopo l’asciugatura del phon sono crespi, gonfi ed elettrici ecco come fare. Perché sì, puntualmente uno esce dalla doccia, si asciuga i capelli con il phon e se li ritova cotonati. Ma in realtà le cause sono il phon e tanti altri fattori che si mettono in mezzo.

Umidità, spazzola, phon e asciugamano

Dunque, quando ci asciughiamo i capelli, ci sono alcune regole che vanno seguite. Queste valgono anche per capelli crespi e gonfi, con qualche piccola modifica. Dunque partiamo dalle cause che sono varie. La prima è genetica, e quindi si parla della struttura del capello. La seconda è l’idratazione, un capello secco e crespo assorbe più umidità e quindi tenderà a gonfiarsi di più non tenendo la piega.

La spazzola che usiamo non deve avere il diametro troppo grande, preferiamone una con un diametro piccolo. Inoltre la prima asciugatura la facciamo sempre con l’asciugamano, ma non facciamolo in modo aggressivo, come se fossimo arrabbiati. Come prima cosa, i capelli non sono i nostri nemici e quindi vanno tamponati. Come seconda cosa usiamo un asciugamano in microfibra perché assorbe l’umidità. Importante usare anche un prodotto dopo la doccia. Ad esempio una crema anticrespo, un prodotto termoprotettivo e idratante.

Se i capelli dopo l’asciugatura del phon sono crespi, gonfi ed elettrici ecco come fare

A ciò dobbiamo aggiungere il phon. Perché anche questo fa la sua parte. Non asciughiamo mai i capelli a testa in giù che quando ci alziamo sembriamo Ursula della Sirenetta. Invece asciughiamo ciocca dopo ciocca puntando il beccuccio del phon perpendicolare al capello ad una temperatura bassa. Non dobbiamo sparare il phon al massimo.

Ora, in commercio esistono dei prodotti ovvero dei phon che prima di asciugare il capello rimuovono l’umidità. Quindi passando questi prodotti sul capello l’asciugatura sarà magnifica. E non sarà necessario fare la piega in quanto, non essendoci umidità nel capello, la piega viene fatta direttamente dal phon durando di più.

Questi sono phon di ultimissima generazione e non sono assolutamente da paragonare ad un semplice phon qualsiasi per quanto ottimo. Hanno una tecnologia altamente superiore che riduce drasticamente anche la possibilità che i capelli si rovinino.

