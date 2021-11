Voler sembrare più giovani non è un crimine. D’altronde, basta farlo senza eccedere e valorizzando la propria bellezza naturale. Conoscere le tecniche giuste è, però, indispensabile.

Per esempio, anche dopo 50 anni basta truccare così gli occhi marroni o verdi per ringiovanire lo sguardo e renderlo magnetico. Questo è il nuovo colore dell’ombretto di tendenza per l’autunno. Ecco a quali donne dona maggiormente e chi può portarlo solo a certe condizioni.

L’importanza di trucco e abbigliamento per le donne più adulte

Con il passare degli anni diventano sempre più importanti sia il trucco che il vestiario. Conoscere qualche trucchetto di entrambe le materie aiuta a levarsi di dosso anche 10 o 15 anni di troppo. Il trucco non fa miracoli, ma si avvicina a qualcosa di molto simile. Il tutto, ovviamente, a patto di farlo bene.

Anche l’abbigliamento gioca un ruolo importante. Per esempio, molte indossano questo capo d’abbigliamento nel modo sbagliato sembrando più vecchie.

Un trucco fatto bene, poi, riesce a camuffare qualche ruga di troppo o le occhiaie assai marcate. In realtà, bastano solo pochi prodotti per truccarsi bene a 50 o 60 anni e serve conoscerli tutti.

La buona notizia è che il make up di tendenza per l’autunno inverno sta benissimo anche alle donne più adulte e con certe caratteristiche. E, addirittura, aiuterà a guadagnare visivamente qualche anno in meno!

Il colore di ombretto di tendenza adesso è il Peachy Lilac, un meraviglioso color lilla perfetto tanto per occhi marroni che per quelli verdi.

Questo colore freddo e luminoso alza lo sguardo e lo rende ipnotico, comunicando anche una certa leggerezza in viso. Il risultato è un aspetto più fresco.

Quindi, vediamo come usarlo e quali donne dovrebbero imparare ad amarlo.

L’ombretto Peachy Lilac è la rivoluzione per gli occhi

Qualcosa di simile aveva spopolato anche in estate, ma con qualche differenza. Il lilla in questione è un colore molto freddo e scintillante, perfetto specialmente per le donne con un incarnato più chiaro e un sottotono freddo.

Come suggerisce lo stesso nome, però, questo lilla ha una punta di pesca al suo interno. Anche le donne dalle caratteristiche mediterranee (occhi, pelle e capelli tendenzialmente scuri) possono tranquillamente utilizzarlo. In questo caso, però, bisognerà scegliere uno smokey-eyes color lilla più caldo e marcato.

In entrambi i casi, matita scura e ciglia voluminose sono indispensabili per completare il beauty look!