L’estate è iniziata da pochi giorni e già in tutte le regioni italiane si registrano delle temperature da record. Il caldo torrido e l’afa rallentano le nostre attività quotidiane. Riusciamo a trovare un po’ di refrigerio solo accendendo il tanto amato condizionatore.

Per alcuni di noi, le vacanze estive sono ancora così lontane. Altri invece sono in procinto di partire per un meraviglioso viaggio. Non è sempre facile trovare la meta giusta. La scelta dipende dalle nostre esigenze, ma anche dal budget.

Perché scegliere la Sardegna

L’Italia è un Paese che potrebbe soddisfare tutte le necessità. Ci sono posti super esclusivi, ma anche dei luoghi meravigliosi lontani dal turismo di massa. Il nostro Paese è circondato da un mare mozzafiato, distese di sabbia finissima e piccole calette protette da imponenti scogliere rocciose.

Sono tante le regioni da scegliere per poter trascorrere una vacanza meravigliosa. Pensiamo alla Sardegna presa d’assalto, ogni estate dai turisti stranieri e italiani. Un’isola meravigliosa circondata da un mare da favola, sabbia pulita e scogliere imponenti. Ma non dimentichiamo che la Sardegna possiede anche un entroterra tutto da scoprire.

Si trova in un angolo meraviglioso dell’Italia questa spiaggia lunga circa 15 Km formata da sabbia e mare dal colore cangiante

Spostiamoci nella zona nord dell’isola, all’interno del Golfo dell’Asinara. Proprio qui troviamo una distesa di sabbia che si tuffa in un mare dai colori cangianti. Parliamo della spiaggia di Platamona, che sorprende anche per la sua lunghezza di circa 15 chilometri. Il colore e la composizione della sabbia variano in base alla zona. Si passa dal colore dorato, fino alla sabbia bianchissima. In alcuni tratti sono presenti dei ciottoli e delle conchiglie portate dal mare. Nel nostro cammino possiamo trovare anche dei cespugli tipici della macchia mediterranea.

Una spiaggia dai fondali bassi, molto adatta alle famiglie con bambini. Ma Platamona è anche un luogo ventoso, perfetto per gli amanti del surf e il windsurf. Il mare è sabbioso, ricco di pesci meravigliosi e dal colore cangiante. Turchese, azzurro e smeraldo. La spiaggia di Platamona dista una decina di chilometri dalla città di Sassari, infatti è considerata la “spiaggia dei sassaresi”.

Dunque, si trova in un angolo meraviglioso dell’Italia questa distesa di sabbia dove potersi rilassare con la propria famiglia e godere di un mare pulito e cristallino.

