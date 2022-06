È tempo di pensare a prenotare le vacanze per tutta la famiglia. Molti hanno le idee chiare, altri invece sono ancora indecisi. Mare o montagna? Relax o avventura? I posti da visitare sono così tanti che spesso si entra in confusione.

L’Italia è un Paese che soddisfa ogni esigenza. Tutte le Regioni della Penisola sono meravigliose e offrono posti e paesaggi mozzafiato. Mare, divertimento, passeggiate, natura, borghi e grandi città. Insomma da Nord a Sud e isole comprese, possiamo trovare la vacanza perfetta per noi.

La Sicilia: questa terra meravigliosa

Decidere dove trascorrere le ferie non è mai facile. Ci sono una serie di elementi che dobbiamo prendere in considerazione. Ad esempio, soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, ma dare anche un occhio al budget.

La Sicilia, ad esempio, è una Regione che potrebbe soddisfare i desideri di tutti i componenti familiari. Offre dei posti eccezionali e dei paesaggi unici al Mondo. Sono tantissimi i motivi per scegliere questa Regione. Oltre al mare meraviglioso, non dimentichiamo le città da visitare, la sua cultura, il patrimonio naturalistico e infine la cucina. Ecco perché la Sicilia si presta ad ogni tipo di turismo.

Si trova a pochi chilometri da Taormina questo borgo da sogno sospeso tra cielo e mare e lontano dal turismo di massa

Uno dei luoghi iconici dell’isola è sicuramente Taormina. Una località posizionata sulla costa orientale della Sicilia a picco sul mare. Con il suo patrimonio storico e i paesaggi da favola, ogni anno si riconferma una meta turistica molto frequentata.

Ma se non amiamo la confusione, a pochissimi chilometri da Taormina, troviamo Castelmola, un borgo meraviglioso e tranquillo. Tra le piazze e le stradine caratteristiche, possiamo ammirare un luogo immune dallo scorrere del tempo.

Castelmola si trova in provincia di Messina e conserva ancora tutto il fascino medioevale. Dal belvedere di Piazza Sant’Antonio possiamo ammirare un panorama molto suggestivo che si affaccia su Taormina e sul Mare Ionio. La piazza è caratterizzata da una pavimentazione a mosaico in pietra bianca.

Un paesino di poco più di mille abitanti che rimane impresso nella mente e nel cuore. Molto suggestivi sono l’odore dei pini, il canto delle cicale e i colori dei fiori che abbelliscono le stradine.

Cosa visitare

Dobbiamo assolutamente visitare i ruderi del castello (il punto più alto del borgo) e i resti delle mura normanne. In questo luogo si organizzano spettacoli di falconeria molto suggestivi che riportano indietro nel tempo.

Castelmola è un borgo da visitare tutto l’anno, grazie al clima mite presente anche in inverno. Perdendoci nelle vie del paese, possiamo ammirare la Chiesa di San Biagio, la più antica di Castelmola. Ma anche il Duomo di San Nicolò di Bari e la Chiesa di San Giorgio, arricchita da una torre campanaria molto particolare.

Non possiamo andare via da Castelmola senza aver assaggiato le mandorle con lo zucchero, i fichi secchi, il vino, il pane e così via.

Si trova a pochi chilometri da Taormina questo piccolo paese che rimarrà per sempre nel cuore.

