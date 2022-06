L’Italia è un Paese meraviglioso che ogni anno attira un gran numero di turisti stranieri. Il patrimonio storico, culturale e paesaggistico è davvero immenso e ineguagliabile. Tutte le Regioni, da Nord a Sud e isole comprese, sono ricche di magnifici posti da scoprire e visitare. Mare cristallino, spiagge dalla bellezza mozzafiato, piccoli borghi da ammirare. Ma anche tanta natura incontaminata e montagne per rilassarsi. Ecco che l’Italia soddisfa ogni tipo di esigenza turistica.

Pensiamo ad esempio alle bellezze del Salento, ai borghi lontani dal turismo di massa, ai percorsi naturali per gli amanti dell’avventura. Insomma, ogni Regione d’Italia è perfetta per le nostre vacanze.

Visitiamo il Lazio

L’Italia è anche molto apprezzata per la bellezza dei suoi piccoli borghi tutti da scoprire. Spostiamoci nel Lazio, una Regione meravigliosa del centro Italia e meta imperdibile per i turisti italiani e stranieri. Quando citiamo questa Regione, la nostra mente pensa immediatamente a Roma, ricca di storia, cultura, arte e tradizione. La bellezza della nostra Capitale è inimitabile e unica al Mondo. Ogni angolo della città ci lascia a bocca aperta. Ma se vogliamo organizzare una gita fuori porta, il Lazio ci offre anche tantissime altre scelte: mare, parchi naturali, piccoli borghi, castelli e così via.

Profuma di ginestre e rosmarino questo meraviglioso paesino medievale dal panorama mozzafiato considerato uno dei borghi più belli d’Italia

Siamo in provincia di Rieti e questo piccolo e meraviglioso borgo medievale prende il nome di Castel di Tora. Grazie alla sua bellezza e particolarità è entrato a far parte del circuito dei “Borghi più belli d’Italia”. Castel di Tora si affaccia e si adagia sulle acque del lago del Turano (un bellissimo bacino di origine artificiale). La sua veste medievale gli conferisce un aspetto suggestivo e affascinante. Il borgo ci offre i resti del castello e la torre dell’antica fortezza, che guarda ancora il paese. Perdiamoci tra le vie di questo paesino, che conta quasi 300 abitanti e dove le casette sembrano sostenersi l’una con l’altra.

Il fulcro religioso è la Chiesa di San Giovanni Evangelista, che custodisce al suo interno degli affreschi del ‘600 e un dipinto di scuola umbra, della prima metà del XVII secolo. Da non perdere è anche la Fontana del Tritone, nella piazza principale. Profuma di ginestre e rosmarino questo meraviglioso paesino, da cui si può ammirare uno dei panorami più belli del Lazio. Un borgo da non perdere, circondato da boschi e da una natura incontaminata.

