Ci sono tanti borghi del nostro Paese che meritano una visita e che spesso si trovano in contesti naturali davvero meravigliosi. Eppure, rimangono spesso segreti alla maggior parte di noi, anche se forse questo è parte del loro fascino.

Prendiamo, ad esempio, la Sardegna, un’isola dal mare cristallino e dalla storia millenaria. I turisti la prediligono sempre in estate proprio per poter godere delle sue meravigliose spiagge. A pochi chilometri dalla costa, però, ci sono dei borghi capaci di aprire la porta verso un mondo tutto da scoprire.

Uno splendido borgo italiano per godersi natura e buona cucina

Immaginiamo scogliere bianche che si gettano a capofitto in un mare turchese. Immaginiamo montagne aspre ma ricche dei profumi della macchia mediterranea. Da qui si aprono valli, canyon, grotte e boschi. È qui che troviamo il borgo storico di Dorgali, nella Sardegna centro orientale, un paesino di pochi abitanti ma che ha tanto da offrire.

Qui i più sportivi potranno cimentarsi in emozionanti percorsi trekking o di arrampicata, canyoning, mountain bike e a cavallo.

Il centro storico, invece, offre tanti edifici che è possibile ammirare e visitare nel corso delle nostre passeggiate tra le viuzze di acciottolato. Tra questi ci sono numerose chiese, come la Cattedrale di Santa Caterina d’Alessandria o la Chiesa di Sant’Antonio Abate. Ci sono, poi, il monastero francescano, il Palazzo del Balivo e il Lazzaretto.

Se ci interessa l’archeologia, non rimarremo delusi, a cominciare dal Museo Civico e dall’eco-parco museo S’Abba Frisca. Qui potremo scoprire molte tradizioni sarde che spesso rimangono inaccessibili ai turisti.

Dove dormire e cosa mangiare a Dorgali

Quando viaggiamo una delle gioie più grandi per molti è quella di provare piatti tipici del luogo. Non possiamo, quindi, non provare piatti tipicamente sardi come il porcetto arrosto, pecorino e salumi. Gustiamo il pane carasau e l’enorme varietà di dolci tipici che si nasconde in questi paesi, come le seadas, s’aranzada e molto altro.

Per quanto riguarda le strutture in cui dormire, i turisti avranno molta varietà soprattutto in questo periodo. Tra l’altro, i prezzi sono generalmente più bassi rispetto alla costa, nonostante ci si trovi a pochi chilometri. Ultimamente si sono diffuse strutture caratteristiche come alberghi diffusi o B&B ottenuti da case storiche.

Insomma, Dorgali è uno splendido borgo italiano che merita una visita e che può essere la porta d’accesso per esplorare i segreti della Sardegna dell’interno.

Se invece vogliamo soggiornare sul mare, Cala Gonone potrebbe essere la scelta più adatta.

