Voglia di mordere fino in fondo l’estate? Fortunatamente, le temperature in Italia e nelle isole, solitamente, non diminuiscono radicalmente a settembre. Addirittura, pare che il mare di fine estate sia più piacevole, perché più caldo. Volendo restare in Italia, invece di prenotare un hotel in qualche altra perla del Mediterraneo, c’è l’imbarazzo della scelta. Tra tutte le mete, italiane e non, che si possono designare per le ferie a settembre, c’è sicuramente la Sardegna. Terra a tratti selvaggia, certamente suggestiva e spesso elitaria, questa magica isola, ricca di tradizioni arcane e di tracce di un’umanità antichissima, si tratta di una meta ambitissima a livello internazionale. Per questo motivo, piuttosto costosa.

Ecco 3 città economiche in Sardegna prenotando all’ultimo momento, cavalcando il calo di prenotazioni del mese di settembre. Le strutture ricettive possono essere molto diverse tra loro. Si va dagli appartamenti fronte mare ad alberghi dotati di sauna e piscina. La Sardegna resta pur sempre un luogo ospitale e, con qualche accortezza, adatto a tutte le tasche. Se non si ha le possibilità economiche per accedere a degli alberghi molto lussuosi, le occasioni per viversi il meraviglioso e limpido mare sardo, con i suoi tramonti, ci sono.

3 città economiche in Sardegna prenotando last minute

Per avere uno spaccato veritiero delle prenotazioni che, ad oggi, permettono di godere del fascino di quest’isola incantata, è sufficiente provare a prenotare un pernottamento. Meglio ancora se in uno dei tanti siti specializzati, dove non è affatto difficile trovare degli sconti di fine stagione o prenotando last minute. I risultati, potrebbero sorprendere.

Santa Teresa di Gallura

Situato ad estremo nord della Sardegna, un tempo in provincia di Olbia ed ora passato a quella di Sassari, Santa Teresa di Gallura è un comune rinomato per la bellezza delle sue spiagge e delle sue cale. Peraltro, tra i siti archeologici è molto consigliato quello di Lu Brandali, che consente di scoprire le antiche vestigia della civiltà sarda degli albori. Qui è possibile prenotare presso la Casa Vacanze Pas per 43 euro a notte. Si tratta di un appartamentino di 50 mq, che può ospitare fino a 4 persone e che è ubicato nei pressi della Spiaggia La Punzesca. Nella stessa zona, l’hotel Cristal Blu, dotato di piscina e di tutti i comfort, offre uno sconto sul pernottamento di una settimana: 320 euro invece di 343. Lo stesso accade nel Residence I Mirti Bianchi: una settimana per 377 euro invece di 423.

Tertenia

Situato nella provincia di Nuoro, questo comune è anch’esso rinomato per i litorali da sogno e il contesto naturalistico di indicibile fascino. Qui, con 31 euro a notte, è possibile prenotare presso privati un appartamento con terrazzo attrezzato vista mare, dotato di giardino e parcheggio, recensito ottimamente. In generale, la media delle strutture ricettive sembra di gran lunga più economica rispetto ad altre località.

Baunei

Famosa per le calette incastrate tra gli alti fiordi calcarei, Baunei è davvero molto ambita. A sorpresa, presso il bellissimo affittacamere Da Battista, è possibile prenotare un accogliente alloggio rifinito in pietra e dotato di sauna a 359 euro a settimana invece che a 370. Bisogna affrettarsi però a prenotare, l’offerta è in scadenza.

