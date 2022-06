Ieri evidenziavamo il brusco dietrofront, oggi il sell off dei mercati, ma il setup del 5 luglio è molto vicino. A questo punto si attendono ribassi, anche forti, fino al 4/5 luglio per poi lasciare spazio a un rialzo pluriennale. Se non si verificherà quando appena preventivato, il minimo verrà ricercato intorno al 16 agosto, o al 17 ottobre.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:08 la giornata di contrattazione del 30 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

12.610

Eurostoxx Future

3.405

Ftse Mib Future

21.055

S&P 500 Index

3.743,08.

Vicini alla fine del ribasso?

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 24 giugno.

Previsioni per la settimana in corso

Minimo lunedì e massimo venerdì, con un ritracciamento fra mercoledì e giovedì. Il percorso campione nella giornata odierna ha subito una brusca variazione e lo scenario settimanale da rialzista è diventato ribassista.

Sell off dei mercati, ma il setup del 5 luglio è molto vicino. Il Toro potrebbe essere alle porte, oppure?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.098. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.646.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.098. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.570.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.098. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 22.510.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.837. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Si chiudono i Long su Wall Street e si continuano a mantenere Flat, in attesa di sviluppi, sugli altri listini azionari analizzati.

Cosa potrebbe accadere domani sui mercati azionari?

La giornata dovrebbe aprire sui massimi e chiudere sui minimi.

