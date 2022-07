Si trova in Toscana questo borgo sommerso e misterioso caratterizzato da percorsi naturali e tetti in ardesia

Sappiamo quanto sia importante staccare la spina, dimenticare per qualche giorno i problemi quotidiani e godersi una piccola vacanza in totale relax. Non è necessario andare lontano o prendere un aereo, ma per ricaricarsi di energie positive basterebbe anche una semplice gita fuoriporta.

L’Italia è piena di posti da vedere e ammirare. Possiamo rilassarci in un luogo di mare, visitare le grandi città, perderci tra le stradine dei piccoli borghi o avventuraci tra i boschi.

La nostra Penisola è ricca di posti meravigliosi, che soddisfano tutte le esigenze. Dobbiamo solo scegliere la vacanza adatta a noi.

L’Italia è un Paese rinomato per le sue tradizioni, la storia e l’arte.

La Toscana, ad esempio, potrebbe essere la Regione adatta a noi. Pensiamo a Firenze una delle città più belle del Mondo. Definita la culla del Rinascimento e patria di grandi artisti, poeti e pittori.

Una città dalla bellezza mozzafiato, visitata ogni giorno da tantissimi turisti italiani e stranieri. Non solo Firenze, ma la Toscana è famosa anche per altre città storiche, i piccoli borghi, le località balneari e le vallate meravigliose.

Spostiamoci in provincia di Lucca e più precisamente nel cuore della Garfagnana. Proprio in questo luogo si trova uno dei borghi più belli della Toscana. Parliamo della meravigliosa Isola Santa che fa parte del comune di Carregine.

Un borgo che si adagia sulle sponde di un lago artificiale dalle acque turchesi, protetto dalle Alpi Apuane. Isola Santa sembra uscita dalle fiabe, con le sue casette dai tetti in ardesie e il profumo della legna che si invade le bellissime viuzze.

Cosa vedere

Circondato da una natura incontaminata, il borgo ha ripreso vita solo da qualche anno. Una meta ideale per chi vuole passare qualche ora in totale relax, lontano dal caos cittadino. Ma Isola Santa è anche un perfetto punto di partenza per visitare la Garfagnana. Possiamo camminare lungo i sentieri oppure visitare le numerose grotte.

Il borgo, in parte sommerso dalle acque del bacino artificiale, può essere visitato a piedi. Immergiamoci nel suo silenzio e nelle sue atmosfere da favola. Avventuriamoci nei boschi di castagni o visitiamo le numerose grotte.

Si trova in Toscana questo borgo sommerso, da visitare non solo in estate ma durante tutti i mesi dell’anno.

