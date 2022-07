Annullare un appuntamento non è sempre facile, ma a volte è necessario. Rimanere diplomatici, però, eviterà di offendere e deludere l’altra persona.

Possiamo trovarci dinanzi a due situazioni:

la necessità di annullare un appuntamento già preso;

rifiutare un appuntamento che ci viene chiesto.

Nessuna delle due azioni è facile da compiere, perché si teme sempre di ferire l’altra persona. Ma con la giusta strategia si potranno disdire gli appuntamenti senza problemi e, in molti casi, si riceverà anche comprensione.

Qual è il momento giusto per annullare un appuntamento?

Per capire come annullare un appuntamente, anche se non è facile, dobbiamo stabilire qual è il momento giusto per farlo.

La risposta può sembrare scontata ed è “il prima possibile”.

Se disdiciamo l’appuntamento appena sorge l’imprevisto, sembreremo più affidabili.

Non presentarsi all’appuntamento senza avvisare, invece, è l’opzione peggiore: l’altra persona si è organizzata per quell’appuntamento ed è una vera mancanza di rispetto non avvisare la controparte.

Se annulliamo l’appuntamento il prima possibile, l’altra persona potrebbe anche riprogrammare il suo tempo.

Come annullare un appuntamento, anche se non è facile, tentando di restare diplomatici ed evitando di offendere gli altri

A volte, però, una malattia o un impegno urgente non può essere programmato e quindi ci tocca disdire un appuntamento all’ultimo momento.

Ma un breve preavviso è sempre meglio del non presentarsi affatto senza avvisare; in quest’ultimo caso, infatti, è più facile che la persona si offenda e resti delusa.

Quando si cancella un appuntamento, è importante il giusto tono di voce. Dobbiamo restare sempre affidabili e amichevoli. L’altra persona potrebbe anche restare delusa, ma grazie al nostro tono di voce amichevole, potrebbe comprendere.

Per annullare un appuntamento è sempre meglio una telefonata, al posto di un messaggio. Prima di tutto il messaggio potrebbe non essere letto in tempo, seconda cosa il messaggio è più impersonale.

L’ultimo consiglio è: non inventare scuse, ma essere onesti. Se dichiariamo onestamente i motivi del rifiuto, l’altra persona ci comprenderà quasi sicuramente.

E se non si vuole comunicare il motivo? Si può utilizzare comunque un tono amichevole, dicendo che stiamo disdicendo l’appuntamento per motivi personali.

Annullarne uno quando semplicemente non si ha voglia

Ci capita a volte di voler annullare un appuntamento semplicemente perché non abbiamo voglia. Vogliamo starcene da soli, per conto nostro, magari abbiamo organizzato del tempo per noi stessi, per leggere, per fare una passeggiata, per guardare un film.

Anche in questo caso, se l’altra persona è una persona amica, sicuramente comprenderà anche la verità e quindi basterà dire semplicemente “mi dispiace amico mio, ma oggi proprio non ho voglia”. Se invece non abbiamo più desiderio di passare del tempo con un determinato amico, forse si tratta di un’amicizia tossica che ci priva di forza ed energia.

Se invece l’altra persona è un conoscente, sarà meglio rimanere sul vago e dire che non è la giornata giusta e che sarà per un’altra volta.

Lettura consigliata

