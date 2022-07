Nella stagione estiva molti di noi patiscono il caldo e sudano in maniera copiosa. Se non abbiamo la possibilità di lavarci, sudare può essere un problema imbarazzante, che crea aloni e macchie.

Una soluzione da provare, per limitare questo problema, possono essere i tessuti traspiranti che fanno passare l’aria.

Se siamo donne e abbiamo un seno prosperoso è ancora più difficile limitare la sudorazione e può essere impossibile fare a meno del reggiseno.

Oggi vogliamo spiegare perché è comodissimo ed esalta anche il décolleté più prosperoso questo accessorio indispensabile, perfetto con ogni outfit.

Una soluzione pratica ed estetica

Molte di noi, durante l’estate, farebbero volentieri a meno della biancheria intima come la canottiera e i reggiseno. Purtroppo, in molti casi, è necessario contenere il seno per rimanere più comode. Possiamo pertanto usare della lingerie traspirante, realizzata in materiale tecnico.

Una soluzione furba potrebbe essere quella dei reggiseni sportivi, a fascia che contengono e non fanno sudare.

D’estate, però, frequentemente indossiamo abiti succinti, scollati e questo reggipetto non è l’ideale perché può essere molto vistoso ed ingombrante. Se indossiamo un outfit elegante e trasparente non è di certo una buona idea.

La bella notizia è che esiste un’alternativa comodissima. Si tratta dei reggiseni adesivi in strisce. Questi accessori di lingerie si presentano con un rullo adesivo, color carne, simile ad un cerotto.

È comodissimo ed esalta anche il décolleté più prosperoso senza far sudare questo reggiseno invisibile

Questa striscia adesiva è studiata appositamente per aderire alla pelle e sostenere il seno. Possiamo far combaciare una strisciolina, nella parte inferiore del seno, e stenderla sino all’inizio del décolleté. Ripetiamo, per creare una croce in modo da sostenere e sollevare la mammella con un effetto push-up.

Ora potremo indossare canottiere e top senza paura di trasparenze. Possiamo modificare il disegno delle strisce in base alla scollatura del capo che indossiamo.

Il reggiseno adesivo rimarrà fermo tutto il giorno e non suderemo sotto al seno. In questo modo potremo indossare abitini eleganti, t-shirt e camicie senza preoccuparci.

A differenza delle classiche coppe in silicone, quest’opzione non scivola, ma rimane ferma sino alla sera. Questo capo è amatissimo ed usatissimo dalle attrici, dalle cantanti e dalle influencer perché permette di indossare davvero qualsiasi indumento. senza avere la scomodità del ferretto e dell’imbottitura.

