L’afflusso dei visitatori che vogliono passare le vacanze estive in Italia, sta notevolmente aumentando. Dopo due anni di crisi, il settore del turismo sta ripartendo molto velocemente. Non siamo ancora ai livelli dell’estate del 2019, ma le previsioni sono molto positive.

D’altronde l’Italia è un Paese ricco di arte, cultura, belle città e località di mare. La nostra Penisola è una meta molto ambita dai visitatori stranieri. Ma anche molti italiani decidono di rimanere in Italia e andare alla ricerca di posti magnifici da visitare.

In estate le località di mare sono prese d’assalto. Molti amano passare ore e ore in spiagge e godere di un mare cristallino. Ma anche prendere il sole, partecipare agli aperitivi e visitare i piccoli negozi di souvenir.

Insomma, le vacanze al mare sono all’insegna del completo relax. Possiamo scegliere tra tantissimi luoghi. C’è chi deciderà di passare le ferie in un posto caotico e chi invece, ama la tranquillità e la solitudine.

Si trova in Sicilia quest’isola unica al Mondo e lontana dal turismo di massa

Ad esempio, la Regione Sicilia ogni anno attira molti turisti. Non solo per il mare cristallino, ma anche per la bellezza delle sue città, la cultura e il patrimonio naturalistico. Non dimentichiamo assolutamente anche la tradizione culinaria. Inoltre, la bellezza delle isole che circondano la Sicilia è davvero eccezionale.

Ma parliamo di un posto in particolare, che si trova a 67 km da Palermo ed è completamente immerso nel Mar Tirreno. Ci riferiamo a Ustica che conta all’incirca 1300 abitanti. Un’isola vulcanica dove trascorrere delle vacanze all’insegna del relax e lontano dal turismo di massa. Infatti, Ustica è da vivere a pieno di giorno. La sera la movida è quasi del tutto assente. Ma possiamo goderci un aperitivo seduti in piazza, ammirando estasiati le bellezze che ci circondano.

Una perla rara

Ustica è denominata la Perla nera del Mediterraneo proprio per il colore scuro delle rocce, che rende questo luogo suggestivo e unico al Mondo. Il centro abitato si apre su una baia protetta. Perdiamoci per le stradine e le piazzette, dallo stile tipicamente Mediterraneo. Nel mare meraviglioso di Ustica c’è la possibilità di praticare lo snorkeling e delle immersioni subacquee.

Si trova in Sicilia quest’isola unica che si può raggiungere solo via mare, prendendo il traghetto da Palermo. Ustica è di origine vulcanica, proprio come l’arcipelago delle Eolie (ma non ne fa parte). Queste isole si trovano sulla costa settentrionale della Sicilia e in provincia di Messina.

