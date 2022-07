Non tutti hanno la fortuna di avere una casa di grandi dimensioni, con stanze e bagni ampi e molto spazio a disposizione. Infatti, chi vive in un monolocale deve quotidianamente ingegnarsi e capire come disporre mobili e oggetti.

Se da un lato vivere in queste piccole abitazioni ci permette di dedicare poco tempo alle pulizie, dall’altra lo spazio si esaurisce molto rapidamente. Infatti, quando abbiamo solo pochi metri quadri a disposizione, dobbiamo necessariamente gestire lo spazio al meglio. Ad esempio, utilizzare la tecnica del sottovuoto per riporre i capi di abbigliamento del cambio di stagione. Ma anche cercare delle soluzioni per riporre le calzature in casa, quando la scarpiera non riesce più a contenerle.

Ottimizzare lo spazio vuol dire ricavare delle aree funzionali indispensabili.

Il bagno di piccole dimensioni

Molte volte non riusciamo proprio a trovare lo spazio necessario. Infatti nella maggior parte dei monolocali, le stanze hanno una doppia funzionalità. Ad esempio, la camera da letto può anche diventare un ufficio. Ma spostiamoci in bagno, una stanza della casa molto frequentata da tutti i componenti della famiglia. Quando le sue dimensioni sono veramente ridotte, non abbiamo neanche lo spazio per riporre tutti i nostri accessori.

Ad esempio, pensiamo alla carta igienica. Tutti la posizioniamo sempre vicino ai sanitari. Ma sarebbe anche necessario avere qualche rotolo di riserva, sempre a portata di mano e visibile agli occhi.

Se non possiamo sistemarla in un mobiletto, allora diamo sfogo a tutta la nostra creatività e ingegnosità.

3 idee per nascondere la carta igienica in bagno ma sempre a disposizione

Per nascondere e posizionare i rotoli di carta igienica, potremmo utilizzare dei cesti di vimini. Sistemiamoli vicino al water, sotto al lavello oppure su un mensola. Sono facili da reperire e si trovano in molti negozi che vendono oggetti per la casa. Ricordiamo di prendere un contenitore chiuso da un coperchio.

Un’altra soluzione molto creativa, sarebbe quella di posizionare i rotoli di carta igienica all’interno di un vaso di vetro. Proprio quelli che utilizziamo per i fiori. Procuriamocene uno molto alto e trasparente e sistemiamo la carta igienica al suo interno. Un’idea molto elegante per camuffare i rotoli di riserva.

La terza idea che vogliamo proporre ha come protagonista un oggetto del passato. Parliamo del porta CD in legno o in plastica. Probabilmente, ne abbiamo uno ancora in cantina. Allora non buttiamolo via, ma posizioniamolo in bagno e utilizziamolo come mobiletto per sistemare i rotoli di riserva.

Ecco quindi 3 idee per nascondere la carta igienica in bagno, economiche ma molto creative.

