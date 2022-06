Potremmo perdere grasso e dimagrire pancia e fianchi semplicemente camminando ma dovremmo farlo in questo modo per avere risultati

Esistono diversi studi che dimostrerebbero i benefici che possiamo ottenere dalle camminate soprattutto se costanti nel tempo. Potremmo ridurre i pericoli di malattie cardiache oppure vivere i problemi legati al diabete con minore ansia. Mantenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue permette di affrontare le malattie dismetaboliche senza essere legati esclusivamente ai farmaci, abbassando i trigliceridi gradualmente fino alla soglia prestabilita.

Facendolo tutti i giorni anche con una intensità media, il fisico riceverebbe degli stimoli positivi e si creerebbe un’azione di prevenzione generalizzata nei confronti di moltissime malattie. Anche dal punto di vista psicologico otterremmo benefici. Camminare aiuterebbe ad avere pensieri positivi perché produrremmo maggiori quantità di serotonina e di endorfine. L’ormone del buonumore incide sullo stato di felicità e sarebbe legato alla produzione di melatonina. La melatonina è un ormone che regola il ciclo sonno veglia. Le endorfine svolgerebbero funzioni antidepressive.

Continuità e impegno

Potremmo perdere grasso e dimagrire se ci dedicassimo ad attività super impegnative. Questo vale anche per la camminata. Fare 5 mila passi o 10 mila passi porterebbe sicuramente risultati, ma dovremmo affrontare numerose difficoltà. Dovremmo fare uno sforzo psicologico per affrontare quello fisico che non sarebbe indifferente e dovremmo dare continuità al nostro impegno. Fare molti chilometri i primi giorni e poi smettere porterebbe a un lavoro infruttuoso che potrebbe scoraggiarci rendendo difficile ogni altra attività.

Se vogliamo essere sicuri di non cadere nella tentazione di arrenderci, potremmo adottare una modalità di allenamento molto semplice, che richiede poco tempo e poca fatica. Fatto tutti i giorni, però, questo allenamento potrebbe permetterci di dimagrire lentamente e costantemente fino ad arrivare a risultati simili a quelli che porterebbero attività più difficili da sostenere. Vediamo di cosa si tratta.

Potremmo perdere grasso e dimagrire pancia e fianchi semplicemente camminando ma dovremmo farlo in questo modo per avere risultati

Le regole fondamentali sono due, la prima riguarda l’andatura che non dovrà mai essere sostenuta, la seconda riguarda l’alternanza. Soprattutto per i principianti, o per chi ricomincia a fare sport dopo un lungo periodo di inattività, alternare corsa e camminata potrebbe essere fondamentale per apportare benefici a cuore, polmoni e muscoli.

Dividiamo quindi la sessione di allenamento in 2 parti. Per i primi 20 minuti alterniamo 20 secondi di camminata lenta e 10 secondi di corsetta lenta. Per i restanti 10 minuti facciamo solo ed esclusivamente camminata veloce. Si tratta di 30 minuti di camminata da fare tutti i giorni senza quegli sforzi tanto odiati che potrebbero portarci infortuni o dolori. Non ci sarebbe nessun impegno gravoso dal punto di vista psicologico e non rischieremmo di smettere dopo le prime sedute. Basta poco per tenersi in forma a ogni età. L’importante e la costanza e, come sempre, una dieta corretta ed equilibrata.

