La nostra Penisola nasconde incredibili tesori di cui, spesso, non siamo consapevoli. Sogniamo di prendere voli, partire per mete lontane, senza sapere che dietro casa nostra esistono luoghi davvero incredibili. Rimane stupito chi scopre i posti di cui parleremo oggi, fatti di acque cristalline, misteri e panorami mozzafiato.

Proprio vicino a Milano, ad esempio, esiste una vera oasi naturale, al centro della quale sbuca una bellissima cascata. Ma non è tutto. In questo articolo scopriremo anche come raggiungere facilmente in auto o in treno altri 2 luoghi, ricchi di leggende misteriosi e animali esotici. Ecco i 3 luoghi dove dovremmo recarci in queste calde e soleggiate giornate per respirare un po’ di aria vacanziera.

Queste meravigliose cascate vicino Milano lasciano senza parole, così come questi 2 luoghi da vedere in giornata senza spendere 1 euro

Se pensiamo a Milano, immaginiamo subito strade intasate dal traffico e tanto caos, sicuramente tutto ciò che c’è di distante da un’oasi naturale. Invece è proprio ciò che troveremo spostandoci verso Sondrio, precisamente a Piuro, dove rimarremo sorpresi scoprendo la presenza di una cascata mozzafiato. Stiamo parlando delle Cascate dell’Acquafraggia, che lasciano a bocca aperta i turisti già dalla strada d’arrivo.

Qui potremo organizzare un bellissimo picnic in compagnia dei nostri cari, accompagnati dal sottofondo dal suono dell’acqua. Potremo scoprire le bellezze del parco che circonda le cascate e, per questo, è assolutamente consigliato un abbigliamento comodo. Queste meravigliose cascate vicino Milano lasciano senza parole, infatti, e meritano assolutamente una nostra visita.

Un luogo da far venire i brividi

Proseguiamo il nostro tour di fantasia raggiungendo un posto denso di leggende e storie da brivido. Questa volta non si tratta di un luogo naturale, ma di un edificio abbandonato, per la precisione un ex manicomio.

Dovremo raggiungere Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, dove un tempo era attivo un ospedale psichiatrico di cui oggi rimangono solo i resti.

Questo luogo è stato il protagonista di tantissimi documentari, anche televisivi, per la storia che testimonia. Qui, infatti, vi sono ancora alcuni vecchi letti e altri resti di quello che, un tempo, era un luogo di dolore e sofferenza per molte persone.

Un safari vicino Milano

Concludiamo con un luogo che ci farà fare un salto in terre lontane, quasi esotiche. Si tratta del parco faunistico “Le Cornelle”, situato in provincia di Bergamo.

Qui potremo osservare da vicino elefanti, tigri, cammelli, civette e ancora tanti altri animali, per la meraviglia dei più piccoli e anche nostra. Sarà un’ottima idea per far trascorrere ai nostri figli un compleanno diverso.

Infatti, qui, nel giorno esatto del compleanno, l’ingresso dei bambini sarà gratuito.

Se vorremo passare una giornata nella natura, potremo visitare anche il parco premiato come il più bello d’Italia, ricco di tulipani e fiori colorati.

