Nelle giornate calde estive tutti preferiscono mangiare pietanze fresche e leggere. Questo sia perché si sente la necessità di idratarsi e di non appesantirsi, sia perché si vuole superare con successo la prova costume. Su tutte le tavole quindi a pranzo e a cena, non potranno mancare le insalate, che raggruppano perfettamente le esigenze della stagione.

Ci si sbizzarrirà nella loro composizione, mescolando verdure e frutta di stagione insieme. Non di rado poi ci si concederà qualche altro elemento per arricchirle, quale carne sfilacciata, tonno, crostini e quant’altro. Oltre a variare gli ingredienti, per concedersi un sapore e un retrogusto diverso potrebbe essere interessante variare il condimento.

10 alternative all’olio di oliva

Inevitabile associare qualunque insalata al filo di olio di oliva che l’andrà a condire, ma esistono altre opzioni alternative. Infatti, si può sostituire l’olio di oliva nell’insalata con questi ingredienti che seguono.

Una prima classica opzione è quella dell’aceto. Spesso si usa quello di mele o quello balsamico, più cremoso. Si potrebbe provare però anche qualche altro tipo, quale quello di riso.

Validissimo anche il succo di limone, che avrebbe anche il vantaggio di favorire l’assorbimento del ferro, tramite la vitamina C. Potremmo però usare e sfruttare allo stesso modo anche il succo di arancia.

Naturalmente si può valutare anche qualche altro olio che non sia quella di oliva. Ad esempio un aroma davvero particolare lo ha quello all’avocado. Un frutto quest’ultimo che, a sua volta, può diventare una simpatica salsa se schiacciato.

Altri condimenti cremosi da tenere in considerazione sono la senape, la mostarda, ma anche lo yogurt greco.

Si può sostituire l’olio di oliva nell’insalata con questi ingredienti o con 2 ricette di condimenti

Per insaporire l’insalata, possiamo anche lanciarci in qualche preparazione con più ingredienti.

Davvero rapida e gustosa è la vinaigrette alle erbe.

Ci serviranno:

150 ml di olio di oliva;

50 ml di aceto di mele;

1 cucchiaio di dragoncello tritato;

1 cucchiaio di erba cipollina;

sale;

1 cucchiaio di aneto tritato;

1 cucchiaio di zucchero di canna.

In una ciotola inseriamo l’aceto, uniamo zucchero, pepe e sale e mescoliamo. Dopo di che versiamo a filo l’olio e poi le erbette aromatiche. Mescoliamo finché il composto non sarà omogeneo e pronto per condire le nostre insalate. Sarà ottima anche per marinare le zucchine grigliate e potrebbe diventare uno dei modi per consumare quelle avanzate.

Un aceto particolare da fare in casa

Tra i vari tipi di aceto ne potremmo annoverare ancora un altro, dal gusto goloso e a dir poco delizioso. Un condimento che ha il grande pregio poi di potere essere preparato in casa.

Si tratta dello squisito aceto ai mirtilli.

Ci serviranno:

un paio di tazze di mirtilli;

2 tazze di aceto di vino bianco.

Per preparare questo aceto sarà sufficiente mettere a macerare i mirtilli nell’aceto, all’interno di un contenitore ermetico. Dovrà riposare 3 giorni, durante i quali dovremo agitarlo di tanto in tanto, per evitare possibili pose.

Trascorso il tempo necessario, lo si filtrerà e conservare in una bottiglia pronto all’utilizzo.

