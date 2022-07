È appena cominciata una nuova settimana, ma sicuramente molti di noi stanno già pensando a dove poter scappare il prossimo weekend. Il motivo è presto detto: oltre a scappare dallo stress e dalla routine, non vediamo l’ora di trovare riparo dal caldo e dall’afa. Un tuffo al mare parrebbe la soluzione più semplice, ma se tutti abbiamo la stessa idea rischiamo di trovarci nel bel mezzo di una folla.

Del resto però sembra impossibile trovare qualcosa che abbia la stessa attrattiva della combinazione mare-spiaggia e quindi puntiamo sempre in quella direzione. Forse però, non sappiamo che si affacciano su laghi cristallini queste spiagge pulite e poco frequentate per stare al fresco, pur poco distanti dalla città. Si tratta di alcune bellissime spiagge di montagna, che si estendono in prossimità di laghi, ruscelli o anche fiumi. Veri e propri paesaggi da cartolina che sarebbe un peccato non provare almeno una volta: ne rimarremo incantati.

Cominciamo dalla Val di Mello, nel nord della Lombardia, nel mezzo di una riserva naturale in cui dominano prati, boschi e un lago appunto cristallino. Nelle sue acque fresche e trasparenti si specchiano i boschi di conifere circostanti, così come anche le suggestive montagne che incorniciano l’intera oasi naturalistica. È possibile anche organizzare un pic-nic, a patto di agire sempre e comunque nel rispetto dell’ambiente.

Si affacciano su laghi cristallini queste spiagge per stare al fresco a poche ore dalla città

Spostiamoci ora in Piemonte, sulle sponde del lago Sirio, uno dei Cinque Laghi della Serra di Ivrea. L’adiacente spiaggia libera e lo spazio circostante sono più che ben equipaggiati: tra ristoranti, agriturismi, campeggi e campi da tennis, sembra di stare in resort. E chi pensa di annoiarsi a stare tutto il giorno a prendere il sole può passeggiare tra i vicini orti, frutteti e giardini.

Concludiamo il nostro viaggio in Trentino, costeggiando il lago di Ledro, nelle cui acque limpide e balneabili si specchia il verde circostante. Oltre a fare il bagno, c’è la possibilità anche di praticare sport acquatici come vela, canoa e windsurf. Se invece preferiamo le escursioni, incamminiamoci lungo il Sentiero del Ponale, uno dei percorsi ciclo-pedonali più belli in Europa. Specifichiamo che ci sono ben quattro spiagge in cui trovare ristoro, di cui una anche dog-friendly.

E se amiamo profondamente i soggiorni immersi nella natura, non sottovalutiamo la possibilità di scegliere eventualmente una struttura ecosostenibile.

