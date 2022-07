Oltre che marinate le zucchine grigliate avanzate si possono usare per 2 primi piatti gustosissimi alternativi ai soliti involtini

D’estate tanti sono i prodotti gustosi di stagione da cogliere nell’orto o da acquistare dal fruttivendolo, tra questi sicuramente vi sono le zucchine.

Sono ortaggi non solo buoni, ma anche versatili da sfruttare per preparare tanti piatti diversi da portare in tavola.

Spesso le cuciniamo grigliate per ottenere un contorno facile e leggero. Capita, però, che avanzino e si voglia trovare qualche modo alternativo per consumarle e non sprecarle.

Un primo piatto da leccarsi i baffi

Un classico è grigliare le zucchine e poi marinarle, dunque già variando la marinatura potremo ottenere un contorno diverso.

Spesso si utilizzano anche per fare dei veloci involtini da servire come antipasto o secondo.

Basterà arrotolare le strisce di zucchine grigliate e riempirle con ciò che preferiamo.

Oltre che marinate le zucchine grigliate avanzate si possono usare non solo per gli involtini, ma anche per fare dei primi piatti veloci e a dir poco squisiti.

Infatti possono diventare un gustoso pesto per condire la pasta. Una ricetta da sfruttare anche per la pasta fredda, magari da aggiungere a una saporita insalata di pasta senza pomodorini né tonno.

Ci serviranno:

zucchine grigliate;

10 foglie di menta;

2 cucchiai di pistacchi sgusciati;

3 cucchiai di pecorino o Parmigiano grattugiato;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Frulliamo tutti gli ingredienti assieme nel mixer, versando a filo l’olio man mano. Regoliamoci con le quantità di quest’ultimo, sarà sufficiente quando avremo la consistenza classica del pesto.

Una volta pronto, non rimarrà che condirvi la pasta.

Le zucchine sono saporite con la pasta, ma lo sono anche in sostituzione di quest’ultima. Infatti si può preparare un timballo di zucchine alternativo e più leggero rispetto alla solita pasta al forno.

Ci serviranno:

zucchine grigliate;

uova;

pangrattato;

Robiola;

speck;

provola;

olio extravergine di oliva;

Parmigiano grattugiato;

pepe;

sale.

Schiacciamo la Robiola con una forchetta fino a ottenerne una crema. Prendiamo lo speck e tagliamolo in striscette non troppo sottili, le uniremo alla Robiola. Aggiustiamo di sale e pepe.

Tagliamo la provola a cubetti.

Prendiamo una teglia e ricopriamola di carta forno, irroriamovi dell’olio sul fondo. Sbattiamo le uova. Bagniamo le zucchine nell’uovo e poi nel pangrattato.

Creiamo dunque un primo strato di zucchine, che ricopriremo con la Robiola e lo speck. Al di sopra porremo la provola. Continuiamo così alternando i vari strati.

Arrivati all’ultimo strato di zucchine, spolveriamo con abbondante Parmigiano, spargiamovi i cubetti di provola e irroriamo un filo d’olio.

Cuociamo per 15 minuti a 180 gradi. Per far venire il timballo croccante converrà terminare gli ultimi minuti con la cottura grill.

