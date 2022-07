Per molti è arrivato il momento di partire per le vacanze e di mettere dentro la valigia gli outfit più adatti per godersi il viaggio. Non è, però, così semplice, soprattutto per una donna scegliere e selezionare pochi abiti e scarpe per viaggiare leggeri, senza troppi pesi. Che si tratti di vacanze al mare o in montagna, dovremmo portare qualche indumento più elegante e anche casual, per non rimanere impreparati in ogni occasione.

La vera sfida è quella di non caricare lo zaino con troppe paia di scarpe, perché la tentazione sarebbe quella di svuotare tutta la scarpiera. Vorremmo avere delle scarpe sofisticate con il tacco, delle comode infradito, dei sandali gioiello non troppo alte e anche delle sneakers per camminare e visitare posti nuovi. Praticamente non basterebbe un trolley per mettere tutte le calzature. Bisognerebbe, in questi casi, fare una valigia cercando di non farsi prendere dall’eccessivo entusiasmo.

Oltre a essere comodi per camminare sono belli ed eleganti questi sandali estivi alla moda senza tacco

Il vero segreto è quello di selezionare poche calzature, quelle più versatili e agili per camminare, che, però, siano anche belle da vedere. Se partiamo per pochi giorni, portare delle vertiginose scarpe con il tacco non è un’idea brillante, piuttosto scegliamo dei sandali adatti a più occasioni. Non bisogna rinunciare al comfort, perché se i nostri piedi sono doloranti sarà davvero complicato riuscire a godersi le ferie e camminare sarebbe una tortura. Quest’estate sono tanti i modelli a cui potremo fare riferimento, molti dei quali sono ideali per fare lunghe camminate, e si abbinano facilmente ad ogni tipo di look. Per vivere la città o per fare un’escursione immersi nei paesaggi naturali, scegliamo quelle con suole ammortizzanti, materiali di qualità resistenti.

Oltre i famosi modelli delle Birkenstock e Teva, che stanno letteralmente spopolando, anche altri marchi propongono calzature performanti ed esteticamente gradevoli. Chi vorrebbe dei sandali che siano contemporaneamente pratici e di tendenza, potrà scegliere quelli bassi flat, con vari tipi di fibbie. Un must dell’estate, da vare assolutamente nel guardaroba e in valigia.

Modelli flat

Alcuni posseggono una suola più spessa, adatta a camminare per ore e su vari tipi di terreno, con le fasce, più o meno grandi, sulla monta. In vendita troviamo diverse varianti, anche impreziosite con quale accessorio in più, un dettaglio luminoso, colorato o metallico.

Questi sandali, oltre ad essere comodi per camminare sono belli ed eleganti, in apparenza sportivi e tecnici, ma ricchi di personalità. Talmente versatili che possiamo tranquillamente abbinarli anche ad abiti più eleganti, come quelli lunghi. Indossiamoli con una gonna più corta, con dei bermuda e una semplice maglietta, per sentirci più belle e decisamente comode.

