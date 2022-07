Quando la morsa del caldo estivo si fa più stretta, la voglia di mettersi a fornelli per ore viene meno. Allo stesso tempo non si avrà voglia neanche di piatti caldi e pesanti.

Si prediligeranno, dunque, piatti freschi e leggeri da preparare in poco tempo e magari da conservare per sfruttarli per più pasti.

Non sorprende, dunque, il grande successo che riscuote in questo periodo l’insalata di riso.

Solitamente la si condisce con sottaceti, tonno, würstel e altri ingredienti che potremmo avere in casa. Soprattutto, però, si tende a riempirla di maionese per renderla super cremosa.

In realtà, dato che d’estate ne faremo man bassa, potremmo anche variare l’insalata di riso e concedercene una golosissima e più particolare.

Ingredienti della ricetta

Pensare che la maionese sia irrinunciabile nell’insalata di riso è davvero riduttivo e ci fa perdere tante alternative gustose. Sono diversi gli ingredienti da sfruttare in alternativa.

Dunque andiamo a vedere una ricetta che risulta un’ottima variante di quella più classica. Infatti, da mettere nell’insalata di riso al posto della maionese in questa ricetta sarà l’avocado.

Gli ingredienti necessari sono:

300 g di riso Carnaroli;

150 g di gamberetti;

metà avocado;

100 g di formaggio spalmabile;

1 cucchiaio di succo di limone;

sale.

Da mettere nell’insalata di riso al posto della maionese questo ingrediente cremoso e come raffreddarla velocemente

Prima di tutto, sgusciamo e puliamo i nostri gamberetti. Mettiamo poi una pentola con l’acqua sul fornello. Quando bollirà la saleremo e vi caleremo il riso, rispettando il tempo di cottura riportato sulla confezione.

In un pentolino mettiamo dell’acqua e poniamo sul fornello. Appena comincia a bollire, saliamo e caliamovi i gamberetti. Dovremo scottarli velocemente per qualche minuto, si raccomanda di prestare attenzione a non stracuocerli, così da evitare che diventino stopposi.

Prendiamo allora l’avocado e, servendoci di un cucchiaio o un coltello, preleviamone la polpa. Spezzettiamola e inseriamola in un mixer assieme al succo di limone e al formaggio spalmabile. Mettiamo un pizzico di sale. Frulliamo.

Ovviamente, se non dovessimo avere un mixer, per frullare possiamo usare qualche strumento alternativo.

Avremo ottenuto dunque così una salsa densa e saporita.

Scoliamo il riso, intanto, poi mescoliamolo con i gamberetti e la salsa di avocado.

A questo punto, per raffreddarlo in fretta, inseriamolo in un contenitore dalla chiusura ermetica.

Una volta chiuso all’interno, potremo quindi porlo sotto a un getto di acqua fredda. O, ancora, potremo inserirlo in un altro contenitore ripieno di acqua gelida o ghiaccio.

Un piccolo trucchetto da sfruttare sia quando vogliamo servirlo velocemente in tavola sia quando non vogliamo attendere che si raffreddi per metterlo in frigorifero.

Naturalmente nel primo caso dovremo farlo sostare un po’ di più.

Ed ecco quindi che avremo ottenuto un’insalata di riso davvero appetitosa e che probabilmente prenderà il posto di quella solita.

È una buona soluzione anche per quanti non sopportano la maionese o la trovano pesante.

Sarà ottima anche da gustare in una giornata al mare, anzi, la presenza dei gamberetti la renderà proprio a tema.

Lettura consigliata

Sarà il primo piatto più amato dell’estate perché è veloce, fredda ed economica questa sfiziosa insalata di pasta senza tonno e pomodorini