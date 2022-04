La primavera porta con sé anche la voglia di cimentarci in nuove e particolari ricette. Abbiamo più energia e voglia di fare, è proprio come se ci fossimo risvegliati con la Natura.

Questo anche grazie alla varietà di frutta e verdura che finalmente inizia a diversificarsi. Non più solo broccoli e cavoli, ma anche asparagi, fave, piselli. Con l’aumentare dei prodotti stagionali ecco che le nostre ricette iniziano a farsi più interessanti.

Però il problema è sempre lo stesso, troppo poco tempo da dedicare in cucina. Gli unici giorni che possiamo cimentarci in nuove preparazioni sono in genere il sabato o la domenica. Ma se vogliamo passarli in giro a goderci le belle giornate per una passeggiata, cosa fare?

Si prepara in mezz’ora questa torta salata gustosa e facilissima da realizzare che sa di primavera

Abbiamo già parlato di una pasta velocissima da preparare e anche molto economica. Oggi vedremo la ricetta per una torta salata che possiamo preparare quando vogliamo. In soli 30 minuti, ecco pronta la cena o un pranzo veloce diverso dal solito. Gustosa e con ingredienti di stagione, ecco la torta salata con fave, piselli e pancetta.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta brisé;

250 gr di mascarpone;

150 gr di formaggio spalmabile;

200 gr di fave già sgranate;

250 gr di piselli;

100 gr di pancetta;

1 limone;

1 scalogno;

erba cipollina;

brodo vegetale;

olio Evo;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

In una ciotola, uniamo il mascarpone con il formaggio spalmabile. Amalgamiamolo bene e aggiungiamo dell’erba cipollina tritata, con un pizzico di sale e pepe;

In una pentola con acqua bollente salata, lasciamo cuocere le fave per un paio di minuti. Scoliamole ed eliminiamo la pellicina, usiamo la stessa acqua per sbollentare i piselli;

In una padella dai bordi alti versiamo un filo d’olio Evo, lo scalogno e la pancetta a cubetti. Rosoliamola finché non sarà croccante e a questo punto aggiungiamo fave e piselli. Lasciamo scottare qualche minuto e poi versiamo un paio di mestoli di brodo vegetale;

Lasciamo cuocere per una decina di minuti a fuoco medio, aggiungendo altro brodo se serve. Saliamo e pepiamo a piacere;

Stendiamo la pasta brisé in una teglia con fondo staccabile, bucherelliamo con una forchetta. Farciamo con la crema di mascarpone e formaggio spalmabile e poi aggiungiamo i legumi cotti con la pancetta. Sigilliamo i bordi con la forchetta per proteggere il ripieno;

Inforniamo in forno preriscaldato a 200° gradi per 20 minuti. Ricaviamo delle striscioline dalla buccia del limone e cospargiamole sulla superficie. Inforniamo per altri 5 minuti in modalità grill a 180° gradi.

Quindi, si prepara in mezz’ora questa torta salata gustosa, perfetta anche per un pranzo veloce. Non è vero che servono ore e ore per preparare piatti gustosi. Anche una monotona pasta al tonno, veloce da cucinare, può diventare un vero manicaretto.

