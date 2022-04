I giardini e i balconi in primavera si colorano e si riempiono di profumi. Chi vive in zone dal clima mite si sveglierà inebriato dal profumo dei fiori degli agrumi, in modo particolare dei limoni. Oltre a questi, anche le camelie cominceranno a fiorire con i tulipani e le rose che si stanno preparando per l’estate. In aggiunta a queste piante ce ne sono alcune rampicanti perfette per essere coltivate in vaso, ma anche in giardino. Oggi, però, si andrà a trattare di una pianta molto bella ma meno diffusa e conosciuta, la iris japonica. Una sempreverde molto robusta che con i suoi grandi fiori può abbellire il giardino tra marzo e aprile, senza particolari sforzi. I colori dei fiori di questa iris del Giappone vanno dal bianco al lavanda e sono davvero incredibili.

Pochi sanno che questa pianta resistente al freddo con i suoi fiori grandi e scenografici farà compagnia al profumo dei limoni della primavera

La iris del Giappone è una pianta perfetta per abbellire le bordure, ma si potrà anche coltivare in vaso. Una pianta molto elegante che resiste al gelo, anche molti gradi sotto lo zero, perfetta per zone di Italia in cui gli inverni sono rigidi. Se coltivata in vaso non ci darà particolari pensieri durante l’inverno, dal momento che resisterà bene anche all’esterno. A differenza del limone, che va ricoverato in casa o serra per evitare danni irreparabili.

La coltivazione dovrà avvenire, se possibile, a mezz’ombra, dal momento che patisce i raggi diretti del sole. Il terreno dovrà essere ben drenato e per evitare ristagni idrici evitare annaffiature eccessivamente abbondanti e sistemare dei cocci sul fondo del vaso o della buca. Se durante l’inverno non richiederà annaffiature, al contrario sarà bene fornirle acqua con regolarità in estate. Una volta sfioriti, i fiori andranno rimossi alla base e la stessa cosa andrà fatta con le foglie ingiallite.

Come moltiplicarla

La iris japonica potrà essere riprodotta attraverso la divisione del rizoma o con la semina. Se si possiede già una di queste piante, sarà sufficiente procedere dopo la fioritura, in estate fino a settembre. L’operazione è molto semplice e sarà sufficiente estrarre il rizoma e suddividerlo in più parti. Interrare i rizomi e concimare per dare vita a nuove piante di iris japonica senza spendere neanche un centesimo.

Dividere gli iris ogni quattro o cinque anni, inoltre, è un’operazione utile anche alla pianta madre. In questo modo, infatti, le si darà la possibilità di svilupparsi maggiormente e diventare più rigogliosa anno dopo anno. Eppure, pochi sanno che questa pianta resistente al freddo sarà perfetta per rendere il giardino meraviglioso.

