Ormai ci siamo quasi, le belle giornate e gli alberi in fiore già cominciano a farsi vedere. Siamo tutti un po’ stufi del freddo e del gelo e non vediamo l’ora che il sole torni a scaldarci. Con la primavera l’umore di tutti sembra migliorare e ci torna la voglia di fare tante cose.

Non solo uscire a fare una passeggiata, fare colazione in balcone o togliere il piumone dal letto. Con la rinascita della natura ci viene anche voglia di cucinare piatti più allegri.

Ma a volte portare i colori della primavera in tavola ci sembra una missione impossibile. Invece grazie ad alcuni ortaggi di stagione potremo preparare un risotto super colorato e gustoso. Utilizzeremo i protagonisti indiscussi di questo periodo, gli asparagi.

Un ortaggio ricco di proprietà

Gli asparagi sono noti a tutti per uno spiacevole inconveniente. Dopo averli mangiati avremo sicuramente notato l’odore pungente della pipì. Anche se non sono gli unici alimenti che hanno questo effetto sono sicuramente quelli più conosciuti per questo. Ma questo ortaggio è davvero ricco di proprietà, stimolerebbe proprio la diuresi fornendo fibre utili a regolare l’intestino. Oltre a essere una fonte di antiossidanti e acido folico importante in gravidanza.

Salutiamo l’arrivo della primavera con questo coloratissimo risotto veloce e leggero, ma così saporito che conquisterà tutti

Allora approfittiamo di questo ortaggio che fa subito primavera e prepariamo un risotto allegro che adoreranno anche i bambini. Un risotto agli asparagi, radicchio e cipolle caramellate.

Ingredienti per 2 persone:

160 gr di riso;

200 gr di asparagi;

3 foglie di radicchio;

1 scalogno;

1 cipolla rossa;

20 gr di zucchero di canna;

1 litro circa di brodo vegetale;

30 gr di burro;

olio Evo;

salsa di soia;

sale e pepe q.b.

Procedimento del risotto:

Puliamo gli asparagi e scottiamoli in acqua salata per qualche minuto. Scoliamoli lasciandoli croccanti, tagliamoli a pezzetti e scottiamoli in padella con una noce di burro. Aggiungiamo lo scalogno tritato e saliamo e pepiamo a piacere. Poi tagliamo a julienne il radicchio e facciamolo saltare con gli asparagi;

In un’altra padella aggiungiamo un po’ di olio Evo e la cipolla rossa tritata. Facciamola appassire qualche minuto e uniamo lo zucchero e un po’ d’acqua. Facciamo caramellare sfumando con un po’ di salsa di soia;

In una pentola dai bordi alti facciamo tostare il riso poi aggiungiamo il brodo vegetale. Sfumiamo con un po’ di salsa di soia e continuiamo la cottura. Quando mancheranno pochi minuti aggiungiamo il condimento di asparagi e radicchio. Mantechiamo con un altro po’ di burro e impiattiamo;

Uniamo le cipolle caramellate e una spolverata di pepe macinato prima di servire.

Quindi, perché non salutiamo l’arrivo della primavera con questo coloratissimo risotto di stagione davvero buonissimo. Spesso pensiamo che solo piatti più sostanziosi possano deliziare il palato, ma ci sbagliamo. Anche un semplice risotto alle verdure può essere un vero capolavoro da gustare a pranzo o a cena. Proprio come un classico calamaro ripieno che fa sempre la sua bella figura.

