La cioccolata potrebbe tranquillamente vantarsi di essere un alimento scaccia pensieri. Istintivamente, infatti, la maggior parte di noi, nel momento della collera o della depressione, va a cercare conforto nel classico cubetto di cioccolata. Sappiamo bene quanto i recenti studi abbiano rivalutato questo elemento, sperimentandone le virtù protettive nei confronti del cuore, ma anche della mente. Tutto sta, ovviamente, a non esagerare, ma a limitarsi a qualche grammo alla bisogna. In pochi però sanno che il cioccolato d’autore, così come i superalcolici e gli oggetti d’arte, vanta degli estimatori disposti a spendere per la qualità. Si possono spendere 1.700 euro per una barretta di cioccolata? La risposta in questo incredibile elenco delle cioccolate più costose al mondo, a cura dei nostri Esperti.

Sul podio delle follie

Al primo posto della classifica delle cioccolate a prezzi folli, la tavoletta Wispa Gold, del valore di 1.700 euro. Prodotta in pochissimi esemplari, come una moneta o un francobollo, è rivestita da una superficie in oro e si può acquistare solamente allo shop della fabbrica britannica Cadbury.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Cioccolato pregiato

Medaglia d’argento per l’americana Noka, fabbrica conosciuta in tutto il mondo perché utilizza per i suoi prodotti solo le qualità migliori. Acquista infatti cioccolato solo in Venezuela, Ecuador e Trinidad e Tobago. È divenuta una vera e propria rarità, anche per la presenza al suo interno di una scheda di consigli per gustarla in modo appropriato. Una tavoletta arriva a costare “solo” 900 euro.

Cioccolato e cognac

Chiude il podio una prelibatezza da intenditori: cioccolata intinta nel Cognac invecchiato 50 anni. A produrre questa barretta la ditta Toak, che, nella stessa barretta inserisce anche gli aromi di:

uvetta sultanina;

tabacco;

mirtillo.

Una combinazione insolita, ma decisamente ardita, del modesto valore di 400 euro per circa 150 grammi di prodotto. Quisquilie. Si possono spendere 1.700 euro per una barretta di cioccolata? La risposta in questo incredibile elenco delle cioccolate più costose al mondo, nella speranza che tutti questi soldi esaltino il palato degli acquirenti.

Approfondimento

Solo qualche minuto per prepararla ma tante ore di sollievo con questa tisana serale benefica