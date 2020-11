Con l’arrivo dell’inverno, dopo cena, e davanti alla televisione, non c’è nulla di meglio di una buona tisana rilassante. Soprattutto se la giornata è stata particolarmente impegnativa e arriviamo al momento del divano letteralmente a pezzi.

Ecco allora che ci basta solo qualche minuto per prepararla ma tante ore di sollievo per questa tisana serale benefica, in grado di farci passare una notte serena. Stiamo parlando della tisana allo zenzero e limone, che appartiene in teoria ai segreti della marina per sconfiggere la nausea e il mal di mare. Ma, proprio per questo, agisce in maniera straordinaria sulla nostra digestione, permettendoci di passare una notte assolutamente tranquilla.

Gli ingredienti

Solo qualche minuto per prepararla ma tante ore di sollievo con questa tisana serale benefica, che grazie ai suoi ingredienti è anche un ottimo alleato per bruciare nel sonno i grassi. Ci serviranno per la preparazione:

una radice di zenzero fresco, acquistabile in erboristeria o in qualsiasi reparto ortofrutta dei supermercati;

dell’acqua bollente;

del succo di limone;

un cucchiaino di miele, a piacere, per addolcirne il gusto.

Come prepararla

Non ci metteremo assolutamente tanto tempo preparare questa tisana, che durante la notte, senza neppure accorgercene, farà il doppio effetto rilassante e detossificante:

mettiamo a scaldare l’acqua bollente e maceriamo finalmente la radice dello zenzero, aggiungendola e lasciandola in immersione per circa 20/25 minuti;

questa azione permetterà allo zenzero di rilasciare tutti i suoi ingredienti nell’acqua della tisana;

a fine bollitura, aggiungiamo quattro cucchiaini di succo di limone, o comunque di estratto, e, a piacimento, un cucchiaino di miele per renderla ancora più dolce.

Le proprietà digestive e disinfettanti di zenzero e limone messi assieme avranno la stessa efficacia sia che beviamo questa tisana calda, sia fredda dopo qualche ora. L’aggiunta del miele non farà altro che aumentare ulteriormente le difese immunitarie, che da questa tisana riceveranno un grande aiuto per affrontare i mali di stagione.

