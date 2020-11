Quando parliamo di frittelle, il pensiero va subito alle classiche dolci, magari ricoperte di zucchero a velo e farcite di gustosissima crema pasticcera. Solitamente poi, parlare di frittelle, vuol dire deliziare il palato, ma ahinoi, il giorno successivo, allargare di almeno un buco la cintura dei pantaloni. Frittella non fa rima con dieta, né a livello grammaticale, né da un punto di vista alimentare. Ma, per una volta mettiamo via la bilancia e prepariamo queste frittelle salate strepitose che finiremo in un battibaleno. Prendiamo spunto da una ricetta orientale, occidentalizzata in alcuni suoi ingredienti come il Parmigiano Reggiano e la ricotta affumicata.

Gli ingredienti per 5 persone

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

tre zucchine;

150 grammi di ricotta affumicata;

un uovo;

70 grammi di Parmigiano Reggiano;

70 grammi di farina 0 0;

olio di semi di arachide;

sale;

curry in polvere.

La preparazione

Per una volta mettiamo via la bilancia e prepariamo queste frittelle salate strepitose, che si presteranno poi a eventuali varianti a nostro piacimento. Abbiamo infatti provato anche le versioni con le melanzane, o i peperoni. Il risultato è sempre quello: straordinario. Ecco la procedura per prepararle:

prendiamo le zucchine, laviamole e, dopo averle tagliate a listelline, grigliamole, con sopra una spolverata di curry. Una volta arrostite, sminuzziamole e riduciamole praticamente a patè;

prendiamo una terrina e amalgamiamo la ricotta, con un goccio di latte, il parmigiano, le zucchine, il sale e la farina. Per ultimo, spolveriamo di curry;

prendiamo una pentola antiaderente, che riempiremo con l’olio da friggere, portandolo alla temperatura corretta, per iniziare a calarvi dentro le frittelle;

giriamole continuamente, per permettere una doratura uniforme, ma senza tenerle troppo vicine per evitare che si attacchino;

poco per volta, estraiamole dall’olio, asciugandole con la carta assorbente e deponendole in un vassoio. Consigliamo vivamente di gustarle calde, per non perdere nulla di questo fantastico piatto.

Approfondimento

Una torta di mele diversa dal solito ma ugualmente buona quella normanna