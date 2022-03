In ogni Regione della nostra Italia ci sono tradizioni legate a vari periodi dell’anno. Sagre, feste religiose o meno, sono l’occasione buona per preparare a casa o acquistare dei piatti tipici. La reperibilità degli ingredienti ormai permette di gustare delle preparazioni ogni volta che si vuole, senza dover attendere Natale o Pasqua. In Umbria, ad esempio, nel periodo del Carnevale presso molte famiglie si prepara un dolce tipico tradizionale, la crescionda.

Si pensa che il nome derivi da “crescia unta”, la focaccia con grasso di origine animale che nel Medioevo si era soliti mangiare in Umbria e nelle Marche. Col tempo i gusti sono cambiati, poiché in origine per la crescionda si mischiavano ingredienti come lo zucchero con il pecorino e il pangrattato. Adesso esistono alcune varianti di questo dolce umbro, veloce e da preparare e gustare tutto l’anno. Ogni famiglia, però, custodisce gelosamente la sua versione.

Crescionda con le mele

La crescionda umbra è un dolce soprattutto tipico della cittadina di Spoleto. Prima di conoscere la versione col cioccolato, ecco gli ingredienti di quella più antica con le mele:

4 mele;

3 cucchiai di zucchero;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

un bicchiere di latte;

100 g di uvetta sultanina;

40 g di pinoli;

8 cucchiai di farina di mais;

4 cucchiai di farina 00.

Sbucciare le mele e tagliarle sottilmente. Unirvi a poco a poco gli altri ingredienti e mescolare, magari aiutandosi con una frusta, finché il composto risulterà cremoso. Versare in una teglia imburrata e infarinata, cospargere la superficie con zucchero e un po’ d’olio e cuocere in forno a 170 gradi per 40 minuti.

Invece della solita torta di mele è da provare questo dolce veloce con latte e cioccolato senza burro né lievito

Questi sono gli ingredienti della ricetta più diffusa:

3 uova;

80 g di farina 00;

80 g di zucchero;

100 g di cioccolato fondente;

500 ml di latte;

100 g di amaretti;

20 g di cacao amaro;

50 ml di liquore all’amaretto oppure un cucchiaino di cannella in polvere;

un limone.

In una ciotola rompere le uova e sbattere con la frusta elettrica i tuorli con lo zucchero. In un’altra montare a neve gli albumi. Tritare gli amaretti e il cioccolato e unirli ai tuorli. Mescolando, versarvi il latte. Aggiungere la farina a pioggia e poi il liquore, amalgamare bene e, infine, unire al composto gli albumi, mescolando con una spatolina dal basso verso l’alto e la scorza grattugiata del limone. Ora imburrare e infarinare una teglia rotonda e versarvi l’impasto. Cuocere in forno a 180 gradi per un’ora circa. Una volta estratto dal forno, il dolce può essere cosparso di cacao amaro.

Invece della solita torta di mele, ogni tanto si può fare anche questo dolce tipico umbro.