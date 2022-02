Ogni tanto è bello ricevere amici e parenti, magari invitandoli a pranzo la domenica. In previsione si pensa a preparare i piatti che potrebbero farci fare una bella figura e anche a come apparecchiare la tavola. Quando, poi, durante il pasto, si beve del vino, può accadere, presi dalla chiacchierata o per un movimento involontario, di versarlo sulla tovaglia o sui vestiti. Non potendo subito avvenire il cambio, bisognerebbe intervenire per togliere le macchie di vino, specialmente se rosso.

Questi piccoli incidenti potrebbero capitare sia a casa che fuori, e quindi è bene sapere come fare per attenuare il danno, in attesa del lavaggio dei capi. Ad esempio, se si è al ristorante, basterebbe versare sulla macchia di vino sul vestito o sulla camicia un po’ di acqua o di vino bianco frizzanti. Asciugando dopo un po’ col tovagliolo, il rosso sarà meno evidente e al lavaggio scomparirà del tutto. Per quanto riguarda, invece, le tovaglie usate a casa, si potrà agire in vari modi diversi in modo da agevolare l’azione del detersivo ed evitare eventuali aloni dopo l’asciugatura.

Per togliere macchie di vino o aceto balsamico dalla tovaglia non solo latte ma potrebbero servire anche questi rimedi della nonna

Ecco alcuni pretrattanti casalinghi da provare:

spargere del sale grosso sulla macchia fresca in modo da assorbire il liquido e spazzolare dopo 30 minuti. Procedere col lavaggio in lavatrice;

sulle tovaglie bianche, si potrebbe usare del dentifricio sulle macchie ormai secche. La pasta dev’essere bianca e non colorata. Lasciare agire qualche ora e poi lavare col detersivo;

su macchie fresche o già asciutte si potrebbe usare una miscela di succo di limone e sapone liquido;

un altro rimedio della nonna prevede l’uso di amido e bicarbonato. Mescolare le polveri e strofinarle sulla zona da trattare, lasciando agire 30 minuti;

l’acqua ossigenata potrebbe essere un rimedio da considerare insieme a un po’ di sapone su tovaglie bianche;

come per le camicie, anche sulle tovaglie di cotone potrebbe essere utile versare sulle macchie fresche di vino rosso del vino bianco frizzante.

Dopo aver applicato uno di questi pretrattanti, bisognerà mettere in lavatrice la tovaglia e procedere col consueto detersivo e l’aggiunta di un po’ di bicarbonato. Se, invece, il tessuto si è macchiato con un po’ di aceto balsamico, si può strofinare la zona con del sapone di Marsiglia o del bicarbonato. Dopo lavare come consuetudine.