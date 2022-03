Negli ultimi anni il titolo El.En. ha dato grandi soddisfazioni ai propri azionisti. In particolare negli ultimi 3 anni, inclusi i dividendi, il titolo ha offerto un rendimento del 171% a fronte di un settore di riferimento che ha reso il 38,4%. Anche nell’ultimo anno ha fatto meglio con una performance del 71,4% da confrontare con una perdita dell’1,4% dei sui competitors. Lo scenario cambia completamente se si guarda agli ultimi 3 mesi. In questo arco temporale, infatti, le azioni El.En. hanno perso il 24,6% a fronte di una perdita media del 19,6% del settore di riferimento.

Per cui non deve sorprendere se a dicembre scrivevamo un report in cui si affermava che la discesa in corso sul titolo El.En sarebbe potuta essere un’ottima occasione di acquisto. Dopo oltre due mesi dal report, con la discesa che è proseguita verso gli obiettivi previsti, presto si potrebbe presentare un’ottima occasione di acquisto sul titolo El.En. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando al livello che indica la massima estensione ribassista in area 10,76 euro. Da questo livello diventerebbe molto probabile un’inversione rialzista che ha come obiettivo più probabile area 16 euro. Su questo livello, poi, si decideranno le sorti di medio/lungo e la conferma di scenari rialzisti con obiettivi in area 25,30 euro.

La valutazione del titolo El.En.

In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Inoltre, nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Infine, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Secondo i multipli di mercato, invece, il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Buone indicazioni arrivano dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di oltre il 20%.

Secondo gli analisti che coprono El.En. il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 65%.

Presto si potrebbe presentare un’ottima occasione di acquisto sul titolo El.En.: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta dell’8 marzo in ribasso del 3,24% rispetto alla seduta precedente, a quota 11,36 euro.

Time frame settimanale