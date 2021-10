Curare il giardino non è solo importante durante i mesi primaverili ed estivi. Ma anche in inverno non deve essere trascurato perché potrebbe danneggiarsi seriamente.

È necessario infatti curare il terreno, tutte quelle le piante che sono in riposo vegetativo e quelle che fioriscono anche con il freddo. Come ad esempio, questa pianta dai colori mozzafiato che si semina in estate e si ammira in inverno o ancora questi 2 fiori dai colori variopinti che abbelliscono il balcone in autunno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si pianta ad ottobre questo fiore dai colori variopinti che in primavera illumina il giardino

Un’operazione molto importante da effettuare dopo l’estate è quella di piantare tutti i semi o i bulbi che in primavera diventeranno arbusti dai colori vivaci. Infatti, si pianta ad ottobre questo fiore dai colori variopinti che in primavera illumina il giardino.

È il caso di questa bellissima pianta bulbosa utilizzata per abbellire i giardini, i terrazzi e per creare dei meravigliosi mazzi di fiori recisi. Parliamo del tulipano che appartiene alla famiglia delle Liliaceae. Originario dell’Asia Minore, ma che oggi viene coltivato principalmente in Olanda.

I tulipani sono dei fiori che non necessitano di molte cure. Ma è importante piantarli in un luogo soleggiato e poco ventoso, per non rischiare che gli steli si spezzino.

Possiamo coltivarli in vaso o in giardino, basta smuovere il terreno e creare delle piccole buche (profondità di circa 10 centimetri). I bulbi devono essere interrati con la punta rivolta verso l’alto ad una distanza di 10 centimetri l’uno dall’altro.

Ricordiamo di innaffiare i nostri bulbi appena piantati e ripetere l’operazione almeno per i 5 giorni successivi. I tulipani non sono molto esigenti e se coltivati in giardino, si accontentano dell’acqua piovana.

Il terreno ideale è quello sabbioso e ben drenato per evitare che le radici marciscano. Concimiamo le nostre piantine durante la fioritura, utilizzando anche dei fertilizzanti fai da te naturali.

Malattie e parassiti

I tulipani sbocciano in primavera, regalando al giardino dei colori meravigliosi. Ma facciamo attenzione alle muffe provocate dai ristagni di acqua. Stiamo attenti anche ai parassiti che spesso attaccano i bulbi. Infatti dopo l’estate, è necessario toglierli dal terreno e conservarli per bene in un luogo buio e asciutto, per poi ripiantarli ad ottobre.

Per eliminare parassiti e afidi possiamo utilizzare dei pesticidi chimici. Meglio, però, usare degli antiparassitari naturali, facili da creare in casa e che non inquinano.