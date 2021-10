Uno dei dessert italiani più conosciuti in giro per il Mondo è senz’altro il tiramisù.

Un dolce tutto nostrano, che molti provano a replicare ma che pochi riescono a preparare nel modo giusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

La storia di questa delizia è tutta da scoprire.

Pochi sanno infatti che il tiramisù è originario di Treviso e pare che sia stato preparato per la prima volta intorno alla seconda metà del Settecento.

Una delle versioni locali in merito alla sua “nascita” si riferisce al fatto che a idearlo sia stata la padrona di una casa di tolleranza, che era solita offrilo ai suoi clienti.

L’intento era proprio quello di “tirarli su” e rimetterli in forze, prima di far rientro a casa e dover far fronte ai doveri coniugali.

La ricetta tradizionale ad oggi è proprio la stessa di allora e prevede l’uso di ingredienti altamente nutrienti: uova, mascarpone, zucchero, caffè, cacao e savoiardi.

La golosissima variante del tiramisù che conquisterà tutti e farà dimenticare la ricetta tradizionale

Se intervistassimo 100 persone riguardo alla ricetta del tiramisù faremmo davvero fatica a mettere tutti d’accordo.

Da sempre infatti la maggior parte degli amanti di questo dolce si dividono perlopiù in due fazioni.

Da un lato quelli che lo preparano rigorosamente con i biscotti savoiardi, dall’altro quelli che sostengono che il vero tiramisù sia quello con i Pavesini.

A onore del vero, negli anni sono numerose le varianti a cui la ricetta originaria è stata adattata.

Tra le più in voga c’è la versione al pistacchio e quella a base di panna e fragole.

Per alcuni si tratta di un vero e proprio sacrilegio, eppure la ricetta che proponiamo in questo articolo è davvero irresistibile.

La golosissima variante del Tiramisù che conquisterà tutti e farà dimenticare la ricetta tradizionale ha un delizioso ingrediente in più: i Pan di Stelle.

Come prepararlo

Gli ingredienti sono i seguenti:

500 grammi di mascarpone;

100 grammi di zucchero;

4 uova;

300 grammi di savoiardi;

300 grammi di caffè freddo zuccherato;

crema Pan di Stelle;

biscotti Pan di Stelle;

La prima cosa da fare è sbattere i tuorli delle uova insieme allo zucchero con l’aiuto di una frusta elettrica. Dopodiché possiamo aggiungere il mascarpone e continuare a lavorare.

Una volta ottenuta un composto omogeneo possiamo assemblare il dolce secondo il metodo tradizionale.

Un primo strato di savoiardi imbevuti nel caffè, poi uno strato di crema, e avanti così fino a completare con un sottile strato di crema in superficie.

A quel punto si deve fare un ulteriore strato con la crema Pan di Stelle e qualche biscotto qua e là per non appesantire il dolce.

Dopo due/tre ore in frigorifero sarà pronto per essere consumato: una vera delizia!

Approfondimento

Il trucco infallibile per una torta sbriciolona alla Nutella che grandi e piccini ameranno