Il Ministero dell’Università e Ricerca (MIUR) ha indetto un nuovo concorso per titoli ed esami per l’assunzione di 125 unità di personale non dirigenziale. Il bando è rivolto a laureati nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. I neoassunti saranno inquadrati nell’area funzionale III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

85 posti di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, di cui un’unità riservata;

10 funzionari per la comunicazione e per l’informazione;

30 unità in qualità di funzionari informatici e statistici.

L’art. 2 del bando prevede e dettaglia sia le riserve di posti e le preferenze, secondo quanto prevede la legge. Ad ogni modo, per tutti i candidati è previsto che si parte dalla prova orale al concorso del MIUR per 125 fortunati laureati.

Requisiti di ammissione

Il bando prevede il possesso di specifici requisiti per l’ammissione al concorso. Abbiamo anzitutto la maggiore età e la cittadinanza italiana, oppure di altro Stato UE o comunque di essere in regola con la legge in materia. È richiesto il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità allo svolgimento delle mansioni, la regolarità con gli eventuali obblighi di leva.

Non possono partecipare al concorso gli esclusi dall’elettorato attivo e chiunque sia stato escluso e/o dispensato dall’impiego presso una P.A.

Quanto ai titoli di studio, il concorso prevede diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea magistrale (LM) oppure laurea specialistica (LS). I corsi di laurea variano in funzione di ciascun profilo professionale al quale ci si candida. La lettera f) del 1° comma dell’art. 3 del bando dettaglia tutti i titoli ammessi a seconda dei 3 profili.

Infine è richiesto o il dottorato di ricerca, o un Master di 2° livello oppure il diploma di scuola di specializzazione post universitaria.

Termini e modalità di presentazione della domanda

L’invio della domanda potrà avvenire solo online tramite le proprie credenziali digitali. A tal fine andrà utilizzata esclusivamente la piattaforma presente sul sito del MIUR, previa registrazione del candidato.

Il termine ultimo per l’inoltro è fissato alle ore 18.00 del prossimo 30 ottobre (scadono il giorno dopo, invece, queste 135 borse di studio). L’art. 6 del bando dettaglia il contenuto della domanda di partecipazione. Si parte dai dati personali per arrivare a quelli relativi ai requisiti, ai titoli di studio e la presenza di eventuali diritti di preferenza.

Si parte dalla prova orale al concorso del MIUR per 125 fortunati laureati

Il concorso prevede che la procedura concorsuale si articoli nelle seguenti fasi:

la valutazione dei titoli (l’art. 11 del bando ne dettagli i criteri seguiti);

la prova orale, distinta per ogni profilo professionale;

attività di lavoro e formazione;

prova scritta.

Per ogni singola fase è previsto un punteggio massimo fissato in 30/30. L’ammissione alla prova orale è riservata solo a coloro che avranno ottenuto una votazione minima di 21/30 nella valutazione dei titoli.

Considerata i dati specifici per ciascuno dei 3 profili professionali del concorso, si invita il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando.

