La Gazzetta Ufficiale appena pubblicata ieri è ricca di opportunità di lavoro presso le varie articolazioni della macchina pubblica. Dalle Amministrazioni centrali agli Enti pubblici (attenzione a queste borse di ricerca), dagli Enti di ricerca alle Università, dagli Enti locali alle Aziende sanitarie.

In questa sede, in particolare, illustriamo solo alcuni bandi pubblicati dai capoluoghi di provincia (Enti locali), da Nord a Sud del Paese. Anticipando che queste città capoluogo cercano laureati e diplomati a tempo indeterminato e bastano pochi click per candidarsi.

La G.U. n. 82 del 15 ottobre

Il Comune di Benevento ha indetto un bando per la copertura di 3 posti a tempo pieno di assistente sociale, Cat. D, posizione economica D1. Per candidarsi è richiesta la laurea in scienze del servizio sociale o altre equipollenti come dettagliato al bando. Per candidarsi basterà accedere con le proprie credenziali all’area “selezioni” della città campana e inoltrare la domanda entro il 14 novembre.

Il concorso indetto dal Comune di Genova ricerca invece 3 funzionari dei servizi tecnici, esperti di rischi idro-geologici.

I neoassunti saranno inquadrati nella categoria D, posizione economica D1. L’art. 1 del concorso dettaglia quali sono i requisiti generali (maggiore età, cittadinanza, godimento diritti, fedina penale pulita) e specifici. Quest’ultimi prevedono la laurea magistrale (in fisica, o matematica, o ingegneria civile, etc.) e la presenza di precisi esami nel proprio piano di studi. Per candidarsi c’è tempo fino al 2 novembre.

Nella vicina Imperia, il Comune cerca 5 istruttori amministrativi a tempo parziale (18 ore settimanali), assunti a tempo indeterminato. La domanda dovrà pervenire tramite PEC entro le ore 12.00 del 25 ottobre. In questo caso è sufficiente il diploma e si conosce già il calendario delle prove: quella scritta il 19 novembre, quella orale il 3 dicembre.

I Comuni di Mantova e Terni

Il Comune di Mantova cerca 3 unità di “Istruttore delle attività amministrative e contabili”, categoria C. Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 12.30 del 2 novembre.

Sono ben 5 i bandi pubblicati invece dal Comune di Terni, in Umbria. Nello specifico, i concorsi sono per titoli ed esami e mirano alla copertura di:

4 posti di coordinatore contabile, Cat. D, con riserva di 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA.;

1 posto di coordinatore tecnico, specialista in servizi tecnici, agronomo forestale, Cat. D;

1 posto di coordinatore tecnico, ingegnere civile edile/strutturista, Cat. D;

1 posto di coordinatore tecnico, geologo, Cat. D;

6 posti di coordinatore assistente sociale, Cat. D.

Per tutti i posti messi a concorso dal Comune di Terni, l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato. Inoltre la scadenza è fissata al 30 ottobre e la domanda (al bando di interesse) andrà inoltrata online.

Infine invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del o dei bandi di interesse, per tutti i dettagli del caso.

