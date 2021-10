Gli studi, di qualunque ordine e grado, costano sempre tanto. Tra libri, fotocopie, abbonamenti ai mezzi di trasporto, etc., le spese su questo fronte, per un genitore, non si contano.

Queste uscite peraltro aumentano tanto in base al numero dei figli in età scolastica, quanto all’aumentare del grado di studio. Gli anni della scuola elementare, per esempio, costano in media di meno rispetto a un ciclo di studi universitari.

Lo studio, tuttavia, abbiamo visto che è uno dei migliori investimenti da effettuare per un figlio. Al fine di sostenere le famiglie su questa voce di spesa e premiare il merito scolastico, spesso vengono istituite delle borse di studio.

Ad esempio rispondono a questi obiettivi i 33 sussidi che una CCIAA della Campania ha messo a disposizione per altrettanti studenti. Ma lo stesso discorso vale per l’iniziativa appena lanciata dalla Banca Prealpi SanBiagio. Infatti questa banca mette a disposizione 135 borse di studio fino a un massimo di 800 euro l’una.

L’iniziativa della Banca Prealpi San Biagio

Il controvalore complessivo delle 135 borse di studio è pari a 66.750 euro. Anche l’obiettivo di questa banca è quello di incentivare e sostenere il merito scolastico, la formazione e la preparazione delle giovani generazioni.

Ricordiamo che Banca Prealpi SanBiagio è una banca di credito cooperativo che fa della mutualità il suo principio di base. Il sito aziendale, infatti, recita: “la banca della comunità”.

L’istituto è dunque espressione del territorio di cui nasce ed opera (ha sede a Tarzo, provincia di Treviso, Veneto), legato alle famiglie e alle piccole e medie imprese. Infine ricordiamo che Banca Prealpi SanBiagio fa parte del Gruppo Cassa Centrale Banca.

Questa banca mette a disposizione 135 borse di studio fino a un massimo di 800 euro

Proprio perché banca della comunità, queste borse di studio sono messe a disposizione dei soci-studenti e dei figli dei soci della banca. Gli importi variano a seconda del grado degli studi (i titoli di studio devono essere stati conseguiti in Italia). Nel dettaglio, il bando prevede:

25 borse di studio da 150 euro l’una per chi ha superato, nel 2021, l’esame di licenza media con 10/10;

40 borse da 400 euro l’una per i diplomati nell’anno corrente ad un corso quinquennale con almeno 90/100;

30 borse di studio da 500 euro l’una per i laureati, tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, ai corsi di primo livello. Il voto in questo caso non deve essere inferiore a 105/110;

infine altri 40 sussidi sono previsti a beneficio dei laureati di secondo livello, sempre tra ottobre 2020 e settembre 2021. In questo caso l’importo di ogni borsa è pari a 800 euro e il voto finale deve essere almeno 100/110.

Le domande dovranno essere consegnate alla filiale di competenza di ogni socio, entro il prossimo 31 ottobre. L’assegnazione, invece, avverrà entro fine anno, mentre il premio dovrà essere incassato dal beneficiario entro il 31 marzo 2022.

